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8 лучших комментариев: 1 - 7 августа

8 лучших комментариев: 1 - 7 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев

 

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Эксперты создали список самых низкооплачиваемых профессий

 

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Голая тулячка искупалась в фонтане возле драмтеатра: видео

 

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На ул. Металлистов в Туле появилась «аллея зонтиков»

 

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В Музейном квартале Тулы появится уголок Красной площади

 

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В Туле на проспекте Ленина появится система «Интеллектуальный перекресток»

 

- 8 -

После публикации Myslo в приют «Любимец» вернули воду

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