Примерный эскиз по состоянию на август 2019 года.
Строительство моста через Упу в Заречье: пять самых важных вопросов
Когда сооружение начнут наконец строить? Сколько денег на это выделили?
Читатели Myslo попросили нас узнать о строительстве долгожданного моста через Упу, который должен решить проблемы с пробками в Заречье. Почти год назад — в августе 2019 года — была информация, что в июле 2020 года уже начнется строительство мостового сооружения. Но до сих пор к работам не приступили.
Myslo направил запрос в администрацию Тулы. Мы получили ответ от Управления капитального строительства (УКС).
1. На какой стадии работы?
В настоящее время идет размещение конкурсной документации для определения подрядчика на проектирование и строительство автодорожного мостового перехода через р. Упу. Строительство предполагается за счет бюджетных средств.
2. Сроки начала и окончания строительства?
Ориентировочный срок строительства и ввода в эксплуатацию — 2023 год. Хотя изначально речь шла о 2020 годе.
— Проработка выделения недостающего бюджетного финансирования заняла длительное время и была осложнена сложившейся экономической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, — сообщает УКС.
3. Известна ли ориентировочная стоимость работ?
Стоимость (совместно с мероприятиями по подготовке территории строительства, снятию технологических ограничений и защите подземных коммуникаций в зоне строительства) более 2 млрд руб.
4. Проезд по мосту для автомобилистов будет платным или бесплатным?
Бесплатный проезд будет для всех.
5. Будут ли сносить какие-либо объекты недвижимости, которые располагаются на территории строительства моста?
На отведенной территории для строительства автодорожного мостового перехода через р. Упу жилые дома отсутствуют, снос жилых домов и прочих объектов недвижимости (за исключением объектов инженерной инфраструктуры) в рамках строительства указанного объекта не предусмотрен.
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