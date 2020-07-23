новости
новости
Регистрация
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре

Помимо федеральных и региональных музеев, на ул. Металлистов также откроются кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины.

22 июля губернатор Алексей Дюмин вместе с министром культуры Татьяной Рыбкиной посетил Музейный квартал. Работы по его созданию завершаются в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Глава региона отметил, что уже порядка 15 домов на улице Металлистов переданы инвесторам. В ближайшее время здесь откроются кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины, а также федеральные и региональные музеи. 

– Мы проводим масштабную работу. К сентябрю предстоит подготовить Музейный квартал для приема гостей: завершить озеленение и благоустройство, а также наполнить внутренним содержанием каждое здание. Также необходимо продолжить взаимодействие с федеральными музеями, представительства которых разместятся в Музейном квартале, – подчеркнул Алексей Дюмин. 

Одним из первых начал свою работу Музей декоративно-прикладного и современного искусства. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в XIX – начале XX вв.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что на федеральные средства уже оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала. Намечен план сменных выставок с акцентом на современном искусстве. 

Галерея
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре, Фото: 1
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре, Фото: 2
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре, Фото: 3
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре, Фото: 4
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре, Фото: 5
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре, Фото: 6
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре, Фото: 7
показать все фотографии

На ремонт исторического здания, где расположен музей, из федерального бюджета выделили 15 млн рублей и 6,5 млн – на обустройство экспозиции. Дополнительно за счет регионального бюджета подвели коммуникации и оформили выставочные залы. В ближайшее время пройдет благоустройство прилегающей территории. 

Также в этом здании расположились штаб и выставочный зал регионального отделения Российского военно-исторического общества. Сейчас там открыта выставка «Свидетели войны», на которой представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941–1942 годах. В том числе работы одного из КУКРЫНИКСов, туляка Порфирия Крылова.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 10:55 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминТатьяна Рыбкина
Место
Тулаул Металлистов
Прочее
500-летие Тульского кремлямузейный квартал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Поджог машины на ул. Хворостухина в Туле сняла камера видеонаблюдения
Поджог машины на ул. Хворостухина в Туле сняла камера видеонаблюдения
В Туле проведут любительский турнир по настольному теннису
В Туле проведут любительский турнир по настольному теннису
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.