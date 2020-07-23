Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Помимо федеральных и региональных музеев, на ул. Металлистов также откроются кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины.

22 июля губернатор Алексей Дюмин вместе с министром культуры Татьяной Рыбкиной посетил Музейный квартал. Работы по его созданию завершаются в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Глава региона отметил, что уже порядка 15 домов на улице Металлистов переданы инвесторам. В ближайшее время здесь откроются кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины, а также федеральные и региональные музеи.

– Мы проводим масштабную работу. К сентябрю предстоит подготовить Музейный квартал для приема гостей: завершить озеленение и благоустройство, а также наполнить внутренним содержанием каждое здание. Также необходимо продолжить взаимодействие с федеральными музеями, представительства которых разместятся в Музейном квартале, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Одним из первых начал свою работу Музей декоративно-прикладного и современного искусства. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в XIX – начале XX вв.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что на федеральные средства уже оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала. Намечен план сменных выставок с акцентом на современном искусстве.

На ремонт исторического здания, где расположен музей, из федерального бюджета выделили 15 млн рублей и 6,5 млн – на обустройство экспозиции. Дополнительно за счет регионального бюджета подвели коммуникации и оформили выставочные залы. В ближайшее время пройдет благоустройство прилегающей территории.

Также в этом здании расположились штаб и выставочный зал регионального отделения Российского военно-исторического общества. Сейчас там открыта выставка «Свидетели войны», на которой представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941–1942 годах. В том числе работы одного из КУКРЫНИКСов, туляка Порфирия Крылова.