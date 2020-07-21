Из ТЦ «Утюг» в Туле эвакуировали людей

Фото Владимира Барсукова.

Как сообщают очевидцы, примерно в 11.40 в ТЦ «Утюг», который находится на ул. Советской в Туле, произошло задымление. Вскоре после этого сотрудники торгового центра и посетители эвакуировались на улицу, а через некоторое время начали прибывать пожарные расчеты.

По предварительной информации, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки.

На момент публикации новости на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Сотрудники МЧС осматривают здание, чтобы убедиться, что угрозы возгорания нет.