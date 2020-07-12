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В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов: фото и видео с места

В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов: фото и видео с места

В данный момент рабочие убирают опрокинувшиеся вагоны с рельсов.

Ранее Myslo сообщал, что сегодня, 12 июля, в 14.13 на двухпутном перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд, в вагонах которого находился окатыш (сухой груз).

Как сообщает корреспондент Myslo в места происшествия, в данный момент рабочие освобождают железнодорожные пути. Напомним, с рельсов сошли 22 вагона. По предварительным данным, в работах задействованы около 200 человек, а также техника.

В связи со сходом движение пассажирских поездов организовано по следующему маршруту: Орел — Брянск — Сухиничи — Тула — Москва и обратно.

В связи с объездным маршрутом в пути задерживаются пассажирские поезда № 741 и 719 Москва — Белгород, № 120 Белгород — Санкт-Петербург, № 742 Белгород — Москва.
 
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 1
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 2
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 3
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 4
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 5
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 6
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 7
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 8
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 9
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 10
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 11
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 12
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 13
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 14
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 15
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 16
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 17
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 18
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 19
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 20
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 21
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 22
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 23
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 24
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 25
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 26
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 27
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 28
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 29
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 30
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 31
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 32
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 33
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 34
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 35
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 36
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 37
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 38
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 39
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 40
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 41
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 42
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 43
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 44
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 45
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 46
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:28 +1
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