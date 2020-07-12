В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов: фото и видео с места

В данный момент рабочие убирают опрокинувшиеся вагоны с рельсов.

Ранее Myslo сообщал, что сегодня, 12 июля, в 14.13 на двухпутном перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд, в вагонах которого находился окатыш (сухой груз).

Как сообщает корреспондент Myslo в места происшествия, в данный момент рабочие освобождают железнодорожные пути. Напомним, с рельсов сошли 22 вагона. По предварительным данным, в работах задействованы около 200 человек, а также техника.

В связи со сходом движение пассажирских поездов организовано по следующему маршруту: Орел — Брянск — Сухиничи — Тула — Москва и обратно.

В связи с объездным маршрутом в пути задерживаются пассажирские поезда № 741 и 719 Москва — Белгород, № 120 Белгород — Санкт-Петербург, № 742 Белгород — Москва.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).