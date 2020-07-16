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В Тульской области временно отключат ряд радиостанций
Фото: neauto.ru

В Тульской области временно отключат ряд радиостанций

Специалисты проведут плановые работы на вещательном оборудовании.

Филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ» в понедельник, 20 июля, с 2.00 до 11.00 проведёт плановые работы на вещательном оборудовании. Для этого потребуется отключение технических средств, задействованных в вещании следующих радиостанций:

  • «Радио России», 90,2 МГц, 66,92 МГц, 72,35МГц,
  • «Маяк», 103,9 МГц,
  • «Вести ФМ», 100,9 МГц,
  • «Страна. СуперТВ», «12 ТВК»,
  • «Наше Радио», 101,9 МГц,
  • «Шансон», 107,5 МГц,
  • «Дорожное Радио», 90,7 МГц,
  • «Радио Дача», 106,9 МГц,
  • «Авторадио», 104,4 МГц,
  • «Юмор ФМ», 102,0 МГц,
  • «Русское Радио», 105,3 МГц,
  • «Радио ПИ FM», 91,7 МГц,
  • «Радио Энергия», 101,4 МГц,
  • «Максимум», 106,4 МГц.
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