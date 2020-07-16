В Тульской области временно отключат ряд радиостанций

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Филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ» в понедельник, 20 июля, с 2.00 до 11.00 проведёт плановые работы на вещательном оборудовании. Для этого потребуется отключение технических средств, задействованных в вещании следующих радиостанций: