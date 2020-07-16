Фото: neauto.ru
В Тульской области временно отключат ряд радиостанций
Специалисты проведут плановые работы на вещательном оборудовании.
Филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ» в понедельник, 20 июля, с 2.00 до 11.00 проведёт плановые работы на вещательном оборудовании. Для этого потребуется отключение технических средств, задействованных в вещании следующих радиостанций:
- «Радио России», 90,2 МГц, 66,92 МГц, 72,35МГц,
- «Маяк», 103,9 МГц,
- «Вести ФМ», 100,9 МГц,
- «Страна. СуперТВ», «12 ТВК»,
- «Наше Радио», 101,9 МГц,
- «Шансон», 107,5 МГц,
- «Дорожное Радио», 90,7 МГц,
- «Радио Дача», 106,9 МГц,
- «Авторадио», 104,4 МГц,
- «Юмор ФМ», 102,0 МГц,
- «Русское Радио», 105,3 МГц,
- «Радио ПИ FM», 91,7 МГц,
- «Радио Энергия», 101,4 МГц,
- «Максимум», 106,4 МГц.
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