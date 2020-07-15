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В Туле жители улицы Тупик реки Воронки вручную строят дамбы от затоплений
Кадр из видео @julia_htrf.

В Туле жители улицы Тупик реки Воронки вручную строят дамбы от затоплений

Очередной ливень превратил их улочку в горную речку.

Вчерашний ливень, ставший одной из причин 8-балльных пробок в городе, заставил жителей улицы Тупик реки Воронки выйти на улицы в болотных сапогах и с лопатами.

 

«Помощи так и не дождались. Мы зачем содержим спасателей, МЧС, армию чиновников? Чтобы они на экскурсии к нам ездили? За месяц топит уже четвертый раз, и никто не пошевелился. До сегодняшнего дня даже не приезжал никто», — пишет автор поста.

А «ВКонтакте» очевидцы выкладывают очередной водопад с гаражей в том же месте:


Видео Тула Жесть.

Напомним, недавно Myslo уже рассказывал о проблеме жителей этой улицы. Тогда вода залила дорогу между участками, начала подбираться к домам и гаражам, наполнять подвалы. С крыш гаражей вода обрушивалась настоящим водопадом.

Галерея
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 1
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 2
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 3
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 4
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 5
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 6
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 7
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 8
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 9
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 10
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 11
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 12
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 13
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 14
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 15
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 16
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 17
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 18
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 19
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 20
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 21
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 22
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 23
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 24
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Владельцы гаражей предполагали, что локальное наводнение случилось из-за переполнения коллектора, который находится чуть выше гаражей.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:55 +7
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