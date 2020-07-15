В Туле жители улицы Тупик реки Воронки вручную строят дамбы от затоплений

Кадр из видео @julia_htrf.

Вчерашний ливень, ставший одной из причин 8-балльных пробок в городе, заставил жителей улицы Тупик реки Воронки выйти на улицы в болотных сапогах и с лопатами.

@Tularegion71 Полдня жители улицы Тупик р. Воронки #Тула просили городские власти помочь — привезти песок, прислать людей в помощь жителям, чтобы не допустить подтопления домов канализацией. Пенсионеры, инвалиды сами сооружали дамбы. На горячую линию губернатора звонили не один раз pic.twitter.com/xmUYtzJKo1 — Юлия (@julia_htrf) July 14, 2020

«Помощи так и не дождались. Мы зачем содержим спасателей, МЧС, армию чиновников? Чтобы они на экскурсии к нам ездили? За месяц топит уже четвертый раз, и никто не пошевелился. До сегодняшнего дня даже не приезжал никто», — пишет автор поста.

А «ВКонтакте» очевидцы выкладывают очередной водопад с гаражей в том же месте:



Видео Тула Жесть.

Напомним, недавно Myslo уже рассказывал о проблеме жителей этой улицы. Тогда вода залила дорогу между участками, начала подбираться к домам и гаражам, наполнять подвалы. С крыш гаражей вода обрушивалась настоящим водопадом.

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Владельцы гаражей предполагали, что локальное наводнение случилось из-за переполнения коллектора, который находится чуть выше гаражей.