Названа дата празднования Дня города Тулы
Соответствующее постановление об этом подписала глава муниципального образования.
В Туле утвердили дату празднования Дня города. В 2020 году она назначена на 26 сентября. Постановление об этом подписано Ольгой Слюсаревой.
Программа празднования пока неизвестна: свои коррективы в планы в этом году вносят эпидемиологическая ситуация.
Будем надеяться, что праздник состоится. А пока — смотрите фоторепортаж со Дня города – 2019!
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