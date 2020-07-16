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Названа дата празднования Дня города Тулы

Названа дата празднования Дня города Тулы

Соответствующее постановление об этом подписала глава муниципального образования.

В Туле утвердили дату празднования Дня города. В 2020 году она назначена на 26 сентября. Постановление об этом подписано Ольгой Слюсаревой.

Программа празднования пока неизвестна: свои коррективы в планы в этом году вносят эпидемиологическая ситуация.

Будем надеяться, что праздник состоится. А пока — смотрите фоторепортаж со Дня города – 2019!

 

 

Галерея
День города 2019 в Туле, Фото: 1
День города 2019 в Туле, Фото: 2
День города 2019 в Туле, Фото: 3
День города 2019 в Туле, Фото: 4
День города 2019 в Туле, Фото: 5
День города 2019 в Туле, Фото: 6
День города 2019 в Туле, Фото: 7
День города 2019 в Туле, Фото: 8
День города 2019 в Туле, Фото: 9
День города 2019 в Туле, Фото: 10
День города 2019 в Туле, Фото: 11
День города 2019 в Туле, Фото: 12
День города 2019 в Туле, Фото: 13
День города 2019 в Туле, Фото: 14
День города 2019 в Туле, Фото: 15
День города 2019 в Туле, Фото: 16
День города 2019 в Туле, Фото: 17
День города 2019 в Туле, Фото: 18
День города 2019 в Туле, Фото: 19
День города 2019 в Туле, Фото: 20
День города 2019 в Туле, Фото: 21
День города 2019 в Туле, Фото: 22
День города 2019 в Туле, Фото: 23
День города 2019 в Туле, Фото: 24
День города 2019 в Туле, Фото: 25
День города 2019 в Туле, Фото: 26
День города 2019 в Туле, Фото: 27
День города 2019 в Туле, Фото: 28
День города 2019 в Туле, Фото: 29
День города 2019 в Туле, Фото: 30
День города 2019 в Туле, Фото: 31
День города 2019 в Туле, Фото: 32
День города 2019 в Туле, Фото: 33
День города 2019 в Туле, Фото: 34
День города 2019 в Туле, Фото: 35
День города 2019 в Туле, Фото: 36
День города 2019 в Туле, Фото: 37
День города 2019 в Туле, Фото: 38
День города 2019 в Туле, Фото: 39
День города 2019 в Туле, Фото: 40
День города 2019 в Туле, Фото: 41
показать все фотографии
Галерея
День города 2019 в Туле, Фото: 1
День города 2019 в Туле, Фото: 2
День города 2019 в Туле, Фото: 3
День города 2019 в Туле, Фото: 4
День города 2019 в Туле, Фото: 5
День города 2019 в Туле, Фото: 6
День города 2019 в Туле, Фото: 7
День города 2019 в Туле, Фото: 8
День города 2019 в Туле, Фото: 9
День города 2019 в Туле, Фото: 10
День города 2019 в Туле, Фото: 11
День города 2019 в Туле, Фото: 12
День города 2019 в Туле, Фото: 13
День города 2019 в Туле, Фото: 14
День города 2019 в Туле, Фото: 15
День города 2019 в Туле, Фото: 16
День города 2019 в Туле, Фото: 17
День города 2019 в Туле, Фото: 18
День города 2019 в Туле, Фото: 19
День города 2019 в Туле, Фото: 20
День города 2019 в Туле, Фото: 21
День города 2019 в Туле, Фото: 22
День города 2019 в Туле, Фото: 23
День города 2019 в Туле, Фото: 24
День города 2019 в Туле, Фото: 25
День города 2019 в Туле, Фото: 26
День города 2019 в Туле, Фото: 27
День города 2019 в Туле, Фото: 28
День города 2019 в Туле, Фото: 29
День города 2019 в Туле, Фото: 30
День города 2019 в Туле, Фото: 31
День города 2019 в Туле, Фото: 32
День города 2019 в Туле, Фото: 33
День города 2019 в Туле, Фото: 34
День города 2019 в Туле, Фото: 35
День города 2019 в Туле, Фото: 36
День города 2019 в Туле, Фото: 37
День города 2019 в Туле, Фото: 38
День города 2019 в Туле, Фото: 39
День города 2019 в Туле, Фото: 40
День города 2019 в Туле, Фото: 41
День города 2019 в Туле, Фото: 42
показать все фотографии
Галерея
День города 2019 в Туле, Фото: 1
День города 2019 в Туле, Фото: 2
День города 2019 в Туле, Фото: 3
День города 2019 в Туле, Фото: 4
День города 2019 в Туле, Фото: 5
День города 2019 в Туле, Фото: 6
День города 2019 в Туле, Фото: 7
День города 2019 в Туле, Фото: 8
День города 2019 в Туле, Фото: 9
День города 2019 в Туле, Фото: 10
День города 2019 в Туле, Фото: 11
День города 2019 в Туле, Фото: 12
День города 2019 в Туле, Фото: 13
показать все фотографии
Галерея
День города 2019 в Туле, Фото: 1
День города 2019 в Туле, Фото: 2
День города 2019 в Туле, Фото: 3
День города 2019 в Туле, Фото: 4
День города 2019 в Туле, Фото: 5
День города 2019 в Туле, Фото: 6
День города 2019 в Туле, Фото: 7
День города 2019 в Туле, Фото: 8
День города 2019 в Туле, Фото: 9
День города 2019 в Туле, Фото: 10
показать все фотографии
Галерея
День города 2019 в Туле, Фото: 1
День города 2019 в Туле, Фото: 2
День города 2019 в Туле, Фото: 3
День города 2019 в Туле, Фото: 4
День города 2019 в Туле, Фото: 5
День города 2019 в Туле, Фото: 6
День города 2019 в Туле, Фото: 7
День города 2019 в Туле, Фото: 8
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:24 −6
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