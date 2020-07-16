Названа дата празднования Дня города Тулы

Соответствующее постановление об этом подписала глава муниципального образования.

В Туле утвердили дату празднования Дня города. В 2020 году она назначена на 26 сентября. Постановление об этом подписано Ольгой Слюсаревой.

Программа празднования пока неизвестна: свои коррективы в планы в этом году вносят эпидемиологическая ситуация.

Будем надеяться, что праздник состоится. А пока — смотрите фоторепортаж со Дня города – 2019!