В Туле ищут директора кукольного театра

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В Тульской области проводится конкурс на замещение должности директора «Тульского государственного театра кукол». Среди основных требований работодателя – высшее образование (экономическое, юридическое, в сфере культуры и искусства, педагогическое, техническое) и не менее пяти лет стажа руководящей работы.

Кандидату предстоит заниматься созданием, исполнением, сохранением и распространением произведений сценического искусства, сохранением и развитием общемировых и национальных культурных ценностей, а также созданием условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистов.

Размер заработной платы не указан – уточняется, что она состоит из должностного оклада, надбавки за специфику работы, компенсационных и стимулирующих выплат. Документы от кандидатов принимаются до 5 августа, все подробности – здесь.