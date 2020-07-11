новости
новости
Регистрация
В Туле ищут директора кукольного театра
Фото: yandex.by

В Туле ищут директора кукольного театра

Информация о вакансии размещена на сайте областного минкульта.

В Тульской области проводится конкурс на замещение должности директора «Тульского государственного театра кукол». Среди основных требований работодателя – высшее образование (экономическое, юридическое, в сфере культуры и искусства, педагогическое, техническое) и не менее пяти лет стажа руководящей работы.

Кандидату предстоит заниматься созданием, исполнением, сохранением и распространением произведений сценического искусства, сохранением и развитием общемировых и национальных культурных ценностей, а также созданием условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистов.

Размер заработной платы не указан – уточняется, что она состоит из должностного оклада, надбавки за специфику работы, компенсационных и стимулирующих выплат. Документы от кандидатов принимаются до 5 августа, все подробности – здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:08 +4
Другие статьи по темам
Событие
кукольный театртеатр куколвакансияищут директораминистерство культуры Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки жалуются на «коронавирусную» шаурму на ул. Болдина
Туляки жалуются на «коронавирусную» шаурму на ул. Болдина
Туляк украл из супермаркета 15 шоколадок, 4 банки кофе и пиво
Туляк украл из супермаркета 15 шоколадок, 4 банки кофе и пиво
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.