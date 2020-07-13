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В Тульской области в ближайшие дни может выпасть месячная норма осадков
Фото из архива MySlo

В Тульской области в ближайшие дни может выпасть месячная норма осадков

Росгидромет предупреждает о надвигающемся атмосферном фронте, который принесёт в центральную часть России похолодание и дожди.

По прогнозам синоптиков, похолодание будет идти с запада на восток – максимальная температура воздуха днем 15-16 июля составит 15-22 градуса. Для середины лета это довольно прохладно.

Понижение температуры будет сопровождаться сильными грозовыми ливнями и порывистым ветром. По предварительным данным, непогода придёт в Тульскую область 14-15 июля.

С 14 по 16 июля количество осадков в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может составить 50-70 мм, местами до 100 мм – от 60 до 100% июльской нормы осадков.

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вчера, в 22:33 +1
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Тульская область

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