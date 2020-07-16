В Сочи туриста из Тульской области унесло в море

Изображение Marzena P. с сайта Pixabay.

Мужчину спасли, и его жизни ничто не угрожает.

Накануне в городе Сочи пришлось спасать 67-летнего жителя поселка Первомайский Тульской области. От директора санатория «Кавказ» на ул. Железнодорожной спасатели получили сообщение о том, что течением уносит в море мужчину и нужна срочная помощь.

На вызов немедленно отреагировали сотрудники Хостинского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. На месте спасатели обнаружили, что туляк уже находится в акватории моря.

«Специалисты применили конец Александрова со спасательным кругом, после чего помогли мужчине выплыть на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.