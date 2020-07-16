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В Сочи туриста из Тульской области унесло в море
Изображение Marzena P. с сайта Pixabay.

В Сочи туриста из Тульской области унесло в море

Мужчину спасли, и его жизни ничто не угрожает.

Накануне в городе Сочи пришлось спасать 67-летнего жителя поселка Первомайский Тульской области. От директора санатория «Кавказ» на ул. Железнодорожной спасатели получили сообщение о том, что течением уносит в море мужчину и нужна срочная помощь.
 
На вызов немедленно отреагировали сотрудники Хостинского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. На месте спасатели обнаружили, что туляк уже находится в акватории моря.
 
«Специалисты применили конец Александрова со спасательным кругом, после чего помогли мужчине выплыть на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:32 +3
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Место
Тульская областьСочипоселок Первомайский

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