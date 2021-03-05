9 лучших комментариев: 19 февраля - 5 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Тулякам предлагают выбрать дизайн карты «Тройка»
- 2 -
Персонажи «Звездных войн» вышли «патрулировать» улицы Тулы: видео
- 3 -
- 4 -
Туляки могут пожаловаться в ГИБДД на разбитые дороги
- 5 -
- 6 -
Представительница тульского соединения участвует в конкурсе «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж
- 7 -
«Сочи» – «Арсенал»: Это полнейшее безобразие
- 8 -
Губернатор разнес глав районов за коммунальные аварии: «Головы полетят!»
- 9 -
5 марта в Туле откроются ярмарки по продаже цветов
Опрос
Лучший комментатор - ...