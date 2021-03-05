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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 19 февраля - 5 марта

9 лучших комментариев: 19 февраля - 5 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Тулякам предлагают выбрать дизайн карты «Тройка»

 

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Персонажи «Звездных войн» вышли «патрулировать» улицы Тулы: видео

 

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Туляки могут пожаловаться в ГИБДД на разбитые дороги

 

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Представительница тульского соединения участвует в конкурсе «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж

 

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«Сочи» – «Арсенал»: Это полнейшее безобразие

 

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Губернатор разнес глав районов за коммунальные аварии: «Головы полетят!»

 

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5 марта в Туле откроются ярмарки по продаже цветов

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 17:54 +1
9 лучших комментариев: 12 - 19 февраля
9 лучших комментариев: 12 - 19 февраля
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