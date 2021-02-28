новости
новости
Регистрация
«Сочи» – «Арсенал»: Это полное безобразие
Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы "Арсенала".

«Сочи» – «Арсенал»: Это полное безобразие

Накануне сочинцы разгромили тульскую команду со счетом 4:0.

Победа над питерским «Зенитом» в Кубке России неделю назад добавила болельщикам оптимизма и вернула уверенность самим арсенальцам. Однако эйфория быстро улетучилась в Сочи.

По сравнению с кубковой встречей Дмитрий Парфенов сделал всего одну перестановку — вместо Костадинова на поле появился быстроногий Кингс Кангва. Как в дальнейшем показала игра, отсутствие болгарского полузащитника сильно сказалось на итоговом счете, но об этом чуть позже.

Начало встречи ожидаемо осталось за хозяевами поля, что в принципе устраивало «Арсенал», который любит и умеет играть на контратаках. Но в этот вечер мы так и не увидели в исполнении туляков хоть какой-то атакующей игры. Чего не скажешь про сочинский клуб. Креативное трио Юсупов — Жоаозиньо — Нобоа регулярно доходило до ворот Нигматуллина и с завидным постоянством наносило удары, причем с абсолютно разных дистанций. Стоить отметить, что без Костадинова оружейники вчистую проиграли центр поля, а вместе с ним и все подборы.

Первый звоночек прозвучал в середине тайма. Заика без особых помех подобрал мяч в центре поля и плотно зарядил из-за штрафной, Нигматуллин мяч отразил перед собой, а Нобоа сразу же добил его в ворота. На счастье нашей команды, арбитры посмотрели VAR и гол не засчитали.

Неплохой момент, чтобы забить под занавес первого тайма был у Заболотного, которому не хватило совсем немного, чтобы замкнуть прострел партнера.

Что касается «Арсенала», то у него за 45 минут был всего один момент. Бауэр своим пасом обострил ситуацию у ворот «Сочи», но Луценко не сумел открыть счет.

Да, «Сочи» в первом тайме лучше выглядел в атаке, при этом оборона «Арсенала» здорово действовала в позиционной обороне. Прямо скажем, ничего не предвещало беды, которая случилась с туляками после перерыва.

Иногда, когда команда в начале много пропускает, говорят, что футболисты не вышли из раздевалки. Так вот «Арсенал», а точнее его оборона, на поле после перерыва вернулась только на 70-й минуте.

В 16 минут уложились четыре гола хозяев поля в ворота нашего клуба. На 51-й Заика сделал классную передачу с правого фланга в штрафную, где никто не мешал Заболотному в касание переправить мяч в ворота — 1:0.

Спустя минуту передачу на дальней штанге замкнул Терехов — 2:0. Еще через пару минут свое слово сказал и Жоаозиньо, который аккуратно уложил мяч со штрафного в сетку ворот Артура Нигматуллина — 3:0.

Это уже был приговор. Сложно вспомнить, когда тульская команда так сильно сыпалась.

Итог встречи подвел на 68-й минуте Юсупов. Нобоа пасом через центр разрезал нашу оборону, Артур обработал мяч в штрафной, оценил позицию вратаря и уверенным ударом довел счет до разгромного — 4:0.

На этом матч и закончился. В концовке «Сочи» предпочел не отдавать инициативу и методично владел мячом, доведя игру до логической победы.

После матча Дмитрий Парфенов сказал, что это полнейшее безобразие. С ним сложно спорить, команда действительно развалилась в начале второго тайма. Почему? Наверняка, ответ на этот вопрос не знают даже сами футболисты. Для «Арсенала» это хороший урок, и если из него не извлечь выводы, рассчитывать на хороший результат будет невозможно.

Впереди у команды два сложных домашних матча против «Локомотива» и ЦСКА, и если в них не брать максимального количества очков, то такими темпами можно опуститься на самый низ турнирной таблицы.

Галерея
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 1
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 2
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 3
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 4
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 5
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 6
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 7
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 8
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 9
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 10
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 11
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 12
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 13
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 14
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 15
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 16
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 17
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 18
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 19
"Сочи" - "Арсенал", Фото: 20
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
«Арсенал» разгромно проиграл «Сочи» на выезде – 0:4
Спорт
«Арсенал» разгромно проиграл «Сочи» на выезде – 0:4
вчера, в 20:53, 345 3501 1
Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Сочи»
Спорт
Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Сочи»
26 февраля, в 10:43, 9 1320 1
Поддержи любимую команду: ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов от «Матч ТВ»
Спорт
Поддержи любимую команду: ПФК «Арсенал» участвует в конкурсе видеороликов от «Матч ТВ»
22 февраля, в 18:04, 28 1229 0
«Зенит» — «Арсенал»: взяли своё!
Спорт
«Зенит» — «Арсенал»: взяли своё!
21 февраля, в 17:20, 32 2717 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналСочиСочи- Арсеналфутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе под Тулой у легковушки на ходу отлетел капот: видео
На трассе под Тулой у легковушки на ходу отлетел капот: видео
Что изменится в жизни туляков с 1 марта
Что изменится в жизни туляков с 1 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.