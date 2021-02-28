«Сочи» – «Арсенал»: Это полное безобразие

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы "Арсенала".

Победа над питерским «Зенитом» в Кубке России неделю назад добавила болельщикам оптимизма и вернула уверенность самим арсенальцам. Однако эйфория быстро улетучилась в Сочи.

По сравнению с кубковой встречей Дмитрий Парфенов сделал всего одну перестановку — вместо Костадинова на поле появился быстроногий Кингс Кангва. Как в дальнейшем показала игра, отсутствие болгарского полузащитника сильно сказалось на итоговом счете, но об этом чуть позже.

Начало встречи ожидаемо осталось за хозяевами поля, что в принципе устраивало «Арсенал», который любит и умеет играть на контратаках. Но в этот вечер мы так и не увидели в исполнении туляков хоть какой-то атакующей игры. Чего не скажешь про сочинский клуб. Креативное трио Юсупов — Жоаозиньо — Нобоа регулярно доходило до ворот Нигматуллина и с завидным постоянством наносило удары, причем с абсолютно разных дистанций. Стоить отметить, что без Костадинова оружейники вчистую проиграли центр поля, а вместе с ним и все подборы.

Первый звоночек прозвучал в середине тайма. Заика без особых помех подобрал мяч в центре поля и плотно зарядил из-за штрафной, Нигматуллин мяч отразил перед собой, а Нобоа сразу же добил его в ворота. На счастье нашей команды, арбитры посмотрели VAR и гол не засчитали.

Неплохой момент, чтобы забить под занавес первого тайма был у Заболотного, которому не хватило совсем немного, чтобы замкнуть прострел партнера.

Что касается «Арсенала», то у него за 45 минут был всего один момент. Бауэр своим пасом обострил ситуацию у ворот «Сочи», но Луценко не сумел открыть счет.

Да, «Сочи» в первом тайме лучше выглядел в атаке, при этом оборона «Арсенала» здорово действовала в позиционной обороне. Прямо скажем, ничего не предвещало беды, которая случилась с туляками после перерыва.

Иногда, когда команда в начале много пропускает, говорят, что футболисты не вышли из раздевалки. Так вот «Арсенал», а точнее его оборона, на поле после перерыва вернулась только на 70-й минуте.

В 16 минут уложились четыре гола хозяев поля в ворота нашего клуба. На 51-й Заика сделал классную передачу с правого фланга в штрафную, где никто не мешал Заболотному в касание переправить мяч в ворота — 1:0.

Спустя минуту передачу на дальней штанге замкнул Терехов — 2:0. Еще через пару минут свое слово сказал и Жоаозиньо, который аккуратно уложил мяч со штрафного в сетку ворот Артура Нигматуллина — 3:0.

Это уже был приговор. Сложно вспомнить, когда тульская команда так сильно сыпалась.

Итог встречи подвел на 68-й минуте Юсупов. Нобоа пасом через центр разрезал нашу оборону, Артур обработал мяч в штрафной, оценил позицию вратаря и уверенным ударом довел счет до разгромного — 4:0.

На этом матч и закончился. В концовке «Сочи» предпочел не отдавать инициативу и методично владел мячом, доведя игру до логической победы.

После матча Дмитрий Парфенов сказал, что это полнейшее безобразие. С ним сложно спорить, команда действительно развалилась в начале второго тайма. Почему? Наверняка, ответ на этот вопрос не знают даже сами футболисты. Для «Арсенала» это хороший урок, и если из него не извлечь выводы, рассчитывать на хороший результат будет невозможно.

Впереди у команды два сложных домашних матча против «Локомотива» и ЦСКА, и если в них не брать максимального количества очков, то такими темпами можно опуститься на самый низ турнирной таблицы.