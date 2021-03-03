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Туляки могут пожаловаться в ГИБДД на разбитые дороги
Фото из архива MySlo

Туляки могут пожаловаться в ГИБДД на разбитые дороги

Отправить фото и видео с указанием места съёмки можно в WhatsApp.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов сообщать о ямах на дорогах. В рамках дорожного надзора сотрудники примут необходимые меры.

Фото- и видеоматериалы можно отправить на номер: 8(999)347-05-98 с помощью мессенджера WhatsApp. Также необходимо указать место, где велась съёмка – участок трассы, либо название населенного пункта и улицы.

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