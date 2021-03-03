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5 марта в Туле откроются ярмарки по продаже цветов

5 марта в Туле откроются ярмарки по продаже цветов

Они будут работать 5, 6, 7 и 8 марта.

В Туле ярмарки откроются по следующим адресам:

  • улица Металлургов, на земельном участке, прилегающем к остановке трамвая «Поликлиника» (нечетная сторона домов), на пешеходной части тротуара;
  • улица Кутузова, на земельном участке, прилегающем к остановке трамвая «ДК ТуКЗ» (нечетная сторона домов), на пешеходной части тротуара;
  • улица Вильямса, на земельном участке, прилегающем к остановке автобуса «Областная больница» (четная сторона домов), на пешеходной части тротуара;
  • улица Дм. Ульянова, 1, на земельном участке, прилегающем к фасаду здания, от троллейбусной остановки «Красноармейский проспект» по пешеходной части тротуара;
  • улица Первомайская, на земельном участке, прилегающем к остановке троллейбуса «Улица Первомайская» (четная сторона домов), на пешеходной части тротуара;
  • улица Оборонная, на земельном участке, прилегающем к остановке трамвая «Улица Кауля», на пешеходной части тротуара вдоль ограждения сквера «Комсомольский»;
  • проспект Ленина на земельном участке напротив ТК «Салют» на пешеходной части тротуара вдоль трамвайной линии;
  • улица Луначарского, 12, на земельном участке, прилегающем к фасаду здания.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:22 +3
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