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Губернатор разнес глав районов за коммунальные аварии: «Головы полетят!»
Фото из архива Myslo.

Губернатор разнес глав районов за коммунальные аварии: «Головы полетят!»

За прошедшие выходные произошло несколько аварий. Без воды оставались порядка 25 тысяч жителей Тульской области.

Коммунальные аварии

Оперативное совещание у губернатора Тульской области 2 марта началось с коммунальной темы, а именно — с «разбора полетов» по прошедшим выходным.
 
Алексей Дюмин напомнил собравшимся, что по его поручению была создана специальная межведомственная комиссия, которая должна выяснять обстоятельства и причины каждого инцидента и оценивать оперативность действий должностных лиц.
 
Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко рассказала, что коммунальные аварии за минувшие выходные произошли в Туле, Алексине, Веневе, Донском, Узловой, Болохово.
 
Среднее время устранения аварии составило 5 ч 48 мин. Среднее время устранения нарушений — 1 ч 5 мин.
В Донском и Болохово также были перебои с электроэнергией. Причем в Донском это случилось дважды за неделю: 25 и 28 февраля.
 
Комиссия выявила отсутствие координации между главой города и управляющими компаниями, отсутствие аварийных бригад. Не было предпринято своевременное решение о снижении давления в водоводе.
 
Алексин и Венев также отметились порывами на водоводе. В Веневе аварию устранили оперативно, в Алексине копались долго — более трех часов.
 
В Узловой 20 февраля произошел порыв межквартального котла. Выяснилось, что там отсутствует запорная арматура, чтобы можно было отключать часть домов, а не весь город.
 
В Туле выявлена системная проблема на ул. Волоховской: за 2020 год там было 7 отключений. Губернатор поручил администрации заменить трубу до начала следующего отопительного сезона.
 
Алексей Дюмин:
 
 -Когда происходит ЧС, и граждане страдают, есть тема для серьезного разговора. Будем делать выводы. Не хотелось бы махать шашкой сейчас, но головы полетят.
 
 
Комиссия вынесла свои рекомендации:
  • усилить взаимодействие между администрацией МО и ресурсниками,
  • обеспечить наличие постоянно действующих аварийно-диспетческих служб в ресурсо-снабжающих организациях,
  • провести ревизию запорной арматуры до 1 мая, замену — до 1 сентября,
  • увеличить долю работ по ремонту водопроводной сети в рамках текущего ремонта ресурсо-снабжающих организаций,
  • обеспечить оперативное восстановление благоустройства после производства работ.
Губернатор:
 
- Я попрошу прокуратуру Тульской области разобраться в причинах напряжения на Новомосковской ГРЭС. Там скачок продолжался доли секунды, но последствия были существенными! Надо понять: погода это или недоработка дежурной смены.
 

Последнее предупреждение главе

Больше всего досталось главе администрации МО Алексин Павлу Федорову и главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову.
 
«Что касается Алексина, то три часа согласовывать работы между сетевиками — это недопустимо. Для Фёдорова это первое и последнее предупреждение. По этому МО очень много жалоб по самым разным сферам жизнедеятельности», — сказал Дюмин.
 
Выговор также объявлен главе администрации Болохово Александру Тишутину. Следующим выговором губернатор пообещал «наградить» Игоря Цховребова:
 
«Возьмите работу болоховского главы под контроль. В отношении вас тоже очень много жалоб. Вы тоже должны либо перестроится и мобилизоваться или будем разговаривать не в очень приятном контексте».
 
 

Напомним, в Тульской области создана комиссия для выяснения причин коммунальных аварий. В нее вошли представители регионального министерства ЖКХ, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, контрольно-надзорных органов.

Она будет выяснять обстоятельства и причины каждого инцидента и оценивать оперативность действий должностных лиц.
 
По результатам работы комиссии будут назначены профилактические мероприятия. В случае необходимости будут представлены предложения по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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