Губернатор разнес глав районов за коммунальные аварии: «Головы полетят!»

Фото из архива Myslo.

За прошедшие выходные произошло несколько аварий. Без воды оставались порядка 25 тысяч жителей Тульской области.

Коммунальные аварии

Оперативное совещание у губернатора Тульской области 2 марта началось с коммунальной темы, а именно — с «разбора полетов» по прошедшим выходным.

Алексей Дюмин напомнил собравшимся, что по его поручению была создана специальная межведомственная комиссия, которая должна выяснять обстоятельства и причины каждого инцидента и оценивать оперативность действий должностных лиц.

Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко рассказала, что коммунальные аварии за минувшие выходные произошли в Туле, Алексине, Веневе, Донском, Узловой, Болохово.

Среднее время устранения аварии составило 5 ч 48 мин. Среднее время устранения нарушений — 1 ч 5 мин.

В Донском и Болохово также были перебои с электроэнергией. Причем в Донском это случилось дважды за неделю: 25 и 28 февраля.

Комиссия выявила отсутствие координации между главой города и управляющими компаниями, отсутствие аварийных бригад. Не было предпринято своевременное решение о снижении давления в водоводе.

Алексин и Венев также отметились порывами на водоводе. В Веневе аварию устранили оперативно, в Алексине копались долго — более трех часов.

В Узловой 20 февраля произошел порыв межквартального котла. Выяснилось, что там отсутствует запорная арматура, чтобы можно было отключать часть домов, а не весь город.

В Туле выявлена системная проблема на ул. Волоховской: за 2020 год там было 7 отключений. Губернатор поручил администрации заменить трубу до начала следующего отопительного сезона.

Алексей Дюмин:

-Когда происходит ЧС, и граждане страдают, есть тема для серьезного разговора. Будем делать выводы. Не хотелось бы махать шашкой сейчас, но головы полетят.

Комиссия вынесла свои рекомендации:

усилить взаимодействие между администрацией МО и ресурсниками,

обеспечить наличие постоянно действующих аварийно-диспетческих служб в ресурсо-снабжающих организациях,

провести ревизию запорной арматуры до 1 мая, замену — до 1 сентября,

увеличить долю работ по ремонту водопроводной сети в рамках текущего ремонта ресурсо-снабжающих организаций,

обеспечить оперативное восстановление благоустройства после производства работ.

Губернатор:

- Я попрошу прокуратуру Тульской области разобраться в причинах напряжения на Новомосковской ГРЭС. Там скачок продолжался доли секунды, но последствия были существенными! Надо понять: погода это или недоработка дежурной смены.

Последнее предупреждение главе

Больше всего досталось главе администрации МО Алексин Павлу Федорову и главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову.

«Что касается Алексина, то три часа согласовывать работы между сетевиками — это недопустимо. Для Фёдорова это первое и последнее предупреждение. По этому МО очень много жалоб по самым разным сферам жизнедеятельности», — сказал Дюмин.

Выговор также объявлен главе администрации Болохово Александру Тишутину. Следующим выговором губернатор пообещал «наградить» Игоря Цховребова: « Возьмите работу болоховского главы под контроль. В отношении вас тоже очень много жалоб. Вы тоже должны либо перестроится и мобилизоваться или будем разговаривать не в очень приятном контексте».

Напомним, в Тульской области создана комиссия для выяснения причин коммунальных аварий. В нее вошли представители регионального министерства ЖКХ, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, контрольно-надзорных органов.