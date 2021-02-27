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Представительница тульского соединения участвует в конкурсе «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Представительница тульского соединения участвует в конкурсе «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж

Валерия Титова проходит службу в должности мастера-радиотелефониста.

В подмосковной Кубинке проходит IV конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ–2021».
 
Победительницу назовет авторитетное жюри, в которое входят представители командования ВДВ, а также известные актеры театра и кино. Только одна из 12 участниц сможет носить почетное звание «Краса ВДВ – 2021».
 
Тульское соединение представляет конкурсантка из воинской части соединения, дислоцируемой в Наро-Фоминске, гвардии ефрейтор контрактной службы Валерия Титова. Она служит мастером-радиотелефонистом отделения связи взвода связи батареи управления и артиллерийской разведки артиллерийского полка соединения.
 
 
Представительницы прекрасного пола Воздушно-десантных войск — не только символ красоты. Они военнослужащие, готовые наравне с мужчинами в любых условиях обстановки выполнить любые поставленные задачи.
 
Первым испытанием на пути к победе стал конкурс «Сила оружия», в ходе которого девушки показали навыки владения штатным оружием. Они соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и неполной разборке-сборке автомата Калашникова.
 
Также девушки показали свои умения в приготовлении пищи и сервировке блюда в конкурсе «Волшебный кулинар». А в конкурсе «Кутюрье» участницы показали свои умения обращаться с швейными принадлежностями и в оформлении готового изделия. 
 
 
«Кроме того, положением о проведении конкурса предусмотрены этапы «Визитная карточка» и «Офицерский бал», на которых девушки продемонстрируют свое обаяние и красоту. Заключительным этапом соревнования станет «Творческий номер», на котором красавицы в погонах продемонстрируют свои таланты во всех областях творчества. Имя победительницы объявит командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков, 3 марта текущего года на финале конкурса, и вручит диадему победительницы, - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
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Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 1
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 2
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 3
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 4
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 5
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 6
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 7
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 8
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 9
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 10
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 11
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 12
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 13
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 14
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 15
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 16
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 17
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 18
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 19
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 20
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 21
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 22
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 23
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 24
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 25
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 26
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 27
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 28
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 29
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 30
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 31
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 32
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 33
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 34
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 35
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 36
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 37
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 38
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 39
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 40
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 41
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 42
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 43
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 44
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 45
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 46
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 47
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 48
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 49
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 50
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 51
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 52
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 53
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 54
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 55
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 56
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 57
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 58
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 59
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 60
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 61
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 62
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 63
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 64
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 65
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 66
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 67
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 68
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 69
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 70
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 71
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 72
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 73
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 74
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 75
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 76
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 77
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 78
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 79
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 80
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 81
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 82
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 83
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 84
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 85
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 86
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 87
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 88
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 89
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 90
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 91
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 92
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 93
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 94
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 95
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 96
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 97
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 98
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 99
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 100
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 101
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 102
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 103
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 104
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 105
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 106
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 107
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 108
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 109
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 110
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 111
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 112
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 113
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 114
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 115
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 116
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 117
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 118
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 119
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 120
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 121
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 122
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 123
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 124
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 125
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 126
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 127
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 128
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 129
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 130
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 131
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 132
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 133
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 134
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 135
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 136
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 137
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 138
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 139
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 140
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 141
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 142
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 143
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 144
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 145
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 146
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 147
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 148
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 149
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 150
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 151
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 152
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 153
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 154
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 155
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 156
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 157
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 158
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 159
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 160
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 161
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 162
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 163
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 164
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 165
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 166
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 167
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 168
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 169
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 170
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 171
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 172
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 173
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 174
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 175
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 176
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 177
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 178
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 179
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 180
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 181
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 182
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 183
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 184
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 185
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 186
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 187
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 188
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 189
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 190
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 191
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 192
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 193
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 194
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 195
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 196
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 197
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 198
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 199
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 200
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 201
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 202
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 203
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 204
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 205
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 206
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 207
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 208
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 209
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 210
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 211
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 212
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 213
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 214
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 215
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 216
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 217
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 218
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 219
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 220
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 221
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 222
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 223
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 224
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 225
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 226
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 227
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 228
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 229
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 230
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 231
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 232
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 233
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 234
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 235
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 236
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 237
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 238
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 239
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 240
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 241
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 242
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 243
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 244
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 245
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 246
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 247
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 248
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 249
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 250
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 251
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 252
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 253
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 254
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 255
Представительница тульского соединения участвует в «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж, Фото: 256
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 23:13 +1
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