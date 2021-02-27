Представительница тульского соединения участвует в конкурсе «Краса ВДВ – 2021»: фоторепортаж

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

В подмосковной Кубинке проходит IV конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ–2021».

Победительницу назовет авторитетное жюри, в которое входят представители командования ВДВ, а также известные актеры театра и кино. Только одна из 12 участниц сможет носить почетное звание «Краса ВДВ – 2021».

Тульское соединение представляет конкурсантка из воинской части соединения, дислоцируемой в Наро-Фоминске, гвардии ефрейтор контрактной службы Валерия Титова. Она служит мастером-радиотелефонистом отделения связи взвода связи батареи управления и артиллерийской разведки артиллерийского полка соединения.

Представительницы прекрасного пола Воздушно-десантных войск — не только символ красоты. Они военнослужащие, готовые наравне с мужчинами в любых условиях обстановки выполнить любые поставленные задачи.

Первым испытанием на пути к победе стал конкурс «Сила оружия», в ходе которого девушки показали навыки владения штатным оружием. Они соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

Также девушки показали свои умения в приготовлении пищи и сервировке блюда в конкурсе «Волшебный кулинар». А в конкурсе «Кутюрье» участницы показали свои умения обращаться с швейными принадлежностями и в оформлении готового изделия.

«Кроме того, положением о проведении конкурса предусмотрены этапы «Визитная карточка» и «Офицерский бал», на которых девушки продемонстрируют свое обаяние и красоту. Заключительным этапом соревнования станет «Творческий номер», на котором красавицы в погонах продемонстрируют свои таланты во всех областях творчества. Имя победительницы объявит командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков, 3 марта текущего года на финале конкурса, и вручит диадему победительницы, - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.