Персонажи «Звездных войн» вышли «патрулировать» улицы Тулы: видео

Тульский фотограф перенес вселенную фильма в реальный мир, а именно в Тулу.

Огромные роботы «прогуливаются» по площади Ленина, а дроны около ТЦ «Лагуна» «следят» за соблюдением масочного режима.

Видео тульского фотографа разлетелись по соцсетям. Отметим, что некоторые пользователи поверили в реальность происходящего на видеороликах.