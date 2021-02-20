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Персонажи «Звездных войн» вышли «патрулировать» улицы Тулы: видео

Персонажи «Звездных войн» вышли «патрулировать» улицы Тулы: видео

Тульский фотограф перенес вселенную фильма в реальный мир, а именно в Тулу.

Огромные роботы «прогуливаются» по площади Ленина, а дроны около ТЦ «Лагуна» «следят» за соблюдением масочного режима. 

 

 

Видео тульского фотографа разлетелись по соцсетям. Отметим, что некоторые пользователи поверили в реальность происходящего на видеороликах.

 
 
 

Друзья, как вы относитесь к такому творчеству? Делитесь мнением в комментариях!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:47 +6
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