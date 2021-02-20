Персонажи «Звездных войн» вышли «патрулировать» улицы Тулы: видео
Тульский фотограф перенес вселенную фильма в реальный мир, а именно в Тулу.
Огромные роботы «прогуливаются» по площади Ленина, а дроны около ТЦ «Лагуна» «следят» за соблюдением масочного режима.
Видео тульского фотографа разлетелись по соцсетям. Отметим, что некоторые пользователи поверили в реальность происходящего на видеороликах.
Друзья, как вы относитесь к такому творчеству? Делитесь мнением в комментариях!
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