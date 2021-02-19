9 лучших комментариев: 12 - 19 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Студенты-архитекторы предложили сделать мост через площадь Ленина в Туле
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В Туле на Казанской набережной слепят огромного снеговика
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Министр транспорта Радион Дудник: Перевозчики-маршруточники будут сами устанавливать цену на проезд
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5 самых маленьких квартир Тулы: обзор Myslo
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За или против: нужно ли повышать стоимость проезда в тульских маршрутках?
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Идеи классных подарков для мужчин на 23 Февраля: обзор Myslo
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В Тульской области задержали мужчину с 45 кг наркотиков
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