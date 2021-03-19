8 лучших комментариев: 5 - 19 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Тульской области построят новую обводную дорогу
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В Туле мужчина угрожал гранатой и пистолетом сотрудникам медучреждения
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В России с апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
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В Туле началось тестирование умного комплекса для контроля за состоянием дорог
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Банк из Темзы и московские брокеры: как туляк «попал» на миллион рублей
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«Накажи автохама»: товарищи паркуются на газонах и пешеходных дорожках
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В Туле легковушка влетела в фургон «Почты России»
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В Узловой ищут убийцу 35-летнего мужчины
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