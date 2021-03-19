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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 5 - 19 марта

8 лучших комментариев: 5 - 19 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Тульской области построят новую обводную дорогу

 

- 2 -

В Туле мужчина угрожал гранатой и пистолетом сотрудникам медучреждения

 

- 3 -

В России с апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

 

- 4 -

В Туле началось тестирование умного комплекса для контроля за состоянием дорог

 

- 5 -

Банк из Темзы и московские брокеры: как туляк «попал» на миллион рублей

 

- 6 -

«Накажи автохама»: товарищи паркуются на газонах и пешеходных дорожках

 

- 7 -

В Туле легковушка влетела в фургон «Почты России»

 

- 8 -

В Узловой ищут убийцу 35-летнего мужчины

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Автор: Алексей Герасимов
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9 лучших комментариев: 19 февраля - 5 марта
9 лучших комментариев: 19 февраля - 5 марта
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