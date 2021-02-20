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Тулякам предлагают выбрать дизайн карты «Тройка»

Тулякам предлагают выбрать дизайн карты «Тройка»

Разработано более 20 вариантов оформления проездного.

В Туле стартовало голосование по выбору альтернативного дизайна карты «Тройка». Всего представлено более 20 различных вариантов. Голосование проходит в официальной группе «Городские реновации. Тульская область».

Каждый из вариантов предлагается оценить по десятибалльной шкале. Дизайн, набравший наибольшее количество голосов пользователей, будет запущен в печать, а его автор получит денежную премию – 20 тысяч рублей.

Кстати, с 1 марта в Тульской области повысится плата за проезд в общественном транспорте – при оплате наличными стоимость поездки составит 25 рублей, а при использовании «Тройки» – всего 19 рублей.

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