8 лучших комментариев: 25 декабря - 15 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Бывший чиновник администрации Тулы объявлен в международный розыск
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В связи с повышением стоимости нефти в России могут резко вырасти цены на бензин
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Неспособность проснуться и посинение губ - названы редкие симптомы ковида, требующие обращения к врачу
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В Туле ночью бушевал буран: снежный фоторепортаж
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Человеком 2020 года пользователи Myslo выбрали губернатора Тульской области Алексея Дюмина
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Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях
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Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой
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В Яндексе три, по факту одна: раскрыта тайна маршруток-призраков
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