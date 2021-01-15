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8 лучших комментариев: 25 декабря - 15 января

8 лучших комментариев: 25 декабря - 15 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Бывший чиновник администрации Тулы объявлен в международный розыск

 

- 2 -

В связи с повышением стоимости нефти в России могут резко вырасти цены на бензин

 

- 3 -

Неспособность проснуться и посинение губ - названы редкие симптомы ковида, требующие обращения к врачу

 

- 4 -

В Туле ночью бушевал буран: снежный фоторепортаж

 

- 5 -

Человеком 2020 года пользователи Myslo выбрали губернатора Тульской области Алексея Дюмина

 

- 6 -

Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях

 

- 7 -

Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой

 

- 8 -

В Яндексе три, по факту одна: раскрыта тайна маршруток-призраков

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Автор: Алексей Герасимов
15 января, в 18:05 +8
7 лучших комментариев: 18 - 25 декабря
7 лучших комментариев: 18 - 25 декабря
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