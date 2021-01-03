Человеком 2020 года пользователи Myslo выбрали губернатора Тульской области Алексея Дюмина

А несколько голосов ему уступила 7-летняя Даша Павлова, которая спасла этим летом упавшего в бассейн 5-летнего мальчика. Она стала «Народным героем-2020»

Напомним, что в традиционном народном голосовании на звание «Человек года» по версии Myslo.ru участвовали шесть номинантов, имена которых наиболее часто упоминались в новостной ленте в 2020 году.

Как и обещали, подводим итоги голосования 3 января. Вот так распределились голоса пользователей Myslo.ru:

Первое место занял глава региона Алексей Дюмин. Всего несколько голосов ему уступила 7-летняя Даша Павлова, которая спасла этим летом упавшего в бассейн 5-летнего мальчика. Редакция Myslo присудила ей почетное звание «Народный герой-2020».

Прошедший год был непростым для всех нас по многим причинам, и прежде всего из-за пандемии коронавируса. Локдаун, самоизоляция, ограничения для бизнеса, запрет на путешествия и массовые мероприятия ради спасения жизни граждан –в этой крайне сложной ситуации губернатору удалось принимать взвешенные и ответственные решения, держать баланс между «всё закрыть, ковид!» и «всё открыть, экономика!».

«Хорошая стратегия — половина успеха» — этим военным девизом Герой России Алексей Дюмин руководствовался и в должности губернатора. Работать на опережение, слушать экспертов и обычных людей, держать главные направления под личным контролем – именно такой подход Алексея Дюмина помог региону, всем нам, выдержать серьезные испытания.

Тульская область стала одним из первых регионов, начавших системную работу по недопущению распространения инфекции. 22 января 2020 года, когда все мы, надеясь, что зараза обойдет нас стороной, путешествовали, ходили на концерты, а порой с температурой ходили на работу, губернатор создал оперативный штаб и провел первое совещание по эпидемиологической ситуации в регионе. Как говорится, хочешь мира – готовься к войне. К войне с неизвестным и, как оказалось, смертельно опасным врагом.

По поручению Алексея Дюмина в области был разработан комплексный план мероприятий – с учетом разных сценариев развития событий. Пришлось быстро решать ряд непростых вопросов: где развернуть госпитали, как обеспечить медработников ср ед ствами защиты, где найти необходимое оборудование, тест-системы и лекарства.

От чиновников, руководителей бизнеса, общественных организаций Дюмин требовал неформального подхода к решению вопросов и мобилизации всех сил и средств. Многие промышленные предприятия Тульской области в сжатые сроки перешли на выпуск продукции для борьбы с коронавирусом.

Например, около 10 предприятий в регионе перепрофилировали свое производство на пошив масок.

Для лечения пациентов с коронавирусом переоборудованы под инфекционные госпитали санаторий «Слободка» и манеж стадиона «Арсенал» - чтобы снизить нагрузку на медучреждения и не прекращать оказание плановой медпомощи по другим направлениям. Госпитали обеспечили необходимой мебелью, кислородом, защитными средствами для персонала. В эту работу внесли вклад и тульские предприятия. Вопросы с местами для лечения больных с коронавирусом Алексей Дюмин держал и продолжает держать на личном контроле.

Не дожидаясь федеральной помощи, регион закупил защитные костюмы для врачей, маски и оборудование для больниц – аппараты искусственной вентиляции легких и насыщения крови кислородом для применения при тяжелых формах COVID-19.

На борьбу с пандемией в регионе потратили почти миллиард рублей внебюджетных средств, которые привлек лично Алексей Дюмин.

Коронавирус внес серьезные коррективы во все направления жизнедеятельности региона. Это стало большим потрясением как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий, трудности затронули многие семьи. «Нам важно поддержать тех, кто сильнее всего пострадал в сложившейся ситуации», – заявил губернатор на одном из первых заседаний оперативного штаба.

По его поручению в области, одной из первых в стране, были введены меры поддержки бизнеса. Фактически для каждой пострадавшей отрасли сформировали индивидуальный пакет мер поддержки, который помог бизнесу, особенно малым и средним предприятиям, пережить непростой период.

Пандемия повлияла на рынок труда. На протяжении полугода росла безработица. На поддержку граждан, их переобучение было направлено более 400 млн рублей. И с октября безработица начала постепенно снижаться. Благодаря принятым мерам в ноябре она составляла 4,7% - этот показатель гораздо ниже, чем по России в целом и один из самых низких в ЦФО.

Ключевые для региона отрасли - химия, металлургия, оборонка, АПК - не прекращали работать, строго соблюдая все требования Роспотребнадзора. И во многом благодаря этому область сохранила хорошую динамику индекса промышленного производства. За 10 месяцев он составил 115,6%. Это 1-е место в ЦФО и 5-е – в стране.Тульские аграрии собрали 2,7 млн тонн зерновых и зернобобовых Это почти на 23% больше, чем в прошлом году.

Тульская область заняла 5-е место в реестре 34 субъектов РФ, которые смогли поддержать рост промышленного производства.

Ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на реализацию инвестпроектов. В 2020 году реализовано 12 крупных проектов на сумму более 27 млрд рублей.

В особой экономической зоне «Узловая» дан старт строительству завода по производству двигателей компании HAVAL. Общий объём инвестиций - более 4 млрд руб. Это уже вторая очередь проекта, соглашение о которой было подписано в 2019 году, когда начал работать конвейер завода по производству автомобилей HAVAL, а продукцию компании презентовали в Кремле лидерам двух государств – Владимиру Путину и Си Цзиньпину. В ближайшие годы компания «Хавейл» войдёт в число крупнейших налогоплательщиков Тульской области.

ОЭЗ «Узловая» - главный центр притяжения инвесторов в регион. Сейчас в ней 18 резидентов, 6 из которых пришли в 2020 году. Например, в октябре 2020 года здесь запустили уникальное предприятие компании «Тензограф» по производству композитных материалов.

Это совместный проект Тульской области с МГУ, реализованный при поддержке Минобрнауки России. Министерство экономического развития РФ оценило эффективность ОЭЗ «Узловая» на 100%.

И достойное завершение года – 29 декабря подписано 13 инвестиционных соглашений, реализация которых принесет региону более 33 млрд инвестиций и порядка 1200 рабочих мест.

- Мы предлагаем инвесторам открытый диалог, сниженную налоговую нагрузку, развитую инфраструктуру и преференции. Бизнес-сообщество видит и ценит это. Приходят новые инвесторы. Компании, которые работают здесь уже не первый год, доверяют нам и расширяют свои производства, - сказал Алексей Дюмин сказал на торжественной церемонии подписания инвестиционных соглашений (Invest – Day) в индустриальном кластере «Октава».

И это действительно так - многие действующие производства в Тульской области строят планы сразу на 10 лет вперед. Например, активно развивается и наращивает объемы выпуска продукции металлургический завод «Тула-Сталь», запущенный в 2019 году. Объединенная химическая компания «Щекиноазот» успешно реализовала 16 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более миллиарда долларов.

Главным событием 2020 года стало 500-летие Тульского кремля.

Регион готовился к юбилею 3 года - отремонтировано и отреставрировано 70 объектов культуры, на базе многих из них созданы новые музейно-выставочные пространства. В 11 малых исторических городах благоустроено более 50 общественных пространств. А в Туле появился уникальный для России Музейный квартал, где создана вся необходимая туристическая инфраструктура.

Сейчас Тула занимает 3-е место в России по количеству музеев, после Москвы и Санкт-Петербурга. В 2021 году у нас появится еще один музей – Музей обороны Тулы в парке «Патриот». Идею его создания поддержал Президент РФ Владимир Путин. Это будет отличный подарок тулякам к 80-летию обороны города-героя.

А еще по итогам 2020 года Тульская область вошла в ТОП-30 Национального туристического рейтинга – мы сохранили турпоток в регион, несмотря на все ограничения, связанные с эпидемией.

Этот год напомнил нам о главном – о взаимопомощи и поддержке, о том, что только все вместе мы можем противостоять врагам и бедам. И выйти победителями в любой ситуации!



