7 лучших комментариев: 18 - 25 декабря
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тату с тульской пропиской: Алена, 29 лет
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Туляк украл из магазина 54 плитки шоколада
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В Тульской области под лёд ушел бульдозер
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В Ясной Поляне зацвел «трупный цветок»
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На Тулу идут снегопады: ГИБДД предупреждает туляков об опасности на дорогах
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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Дарья Красникова – медсестра наркологического диспансера
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