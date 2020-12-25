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7 лучших комментариев: 18 - 25 декабря

7 лучших комментариев: 18 - 25 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Тату с тульской пропиской: Алена, 29 лет

 

- 2 -

Туляк украл из магазина 54 плитки шоколада

 

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- 4 -

В Тульской области под лёд ушел бульдозер

 

- 5 -

В Ясной Поляне зацвел «трупный цветок»

 

- 6 -

На Тулу идут снегопады: ГИБДД предупреждает туляков об опасности на дорогах

 

- 7 -

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Дарья Красникова – медсестра наркологического диспансера

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:45 0
9 лучших комментариев: 11 - 18 декабря
9 лучших комментариев: 11 - 18 декабря
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