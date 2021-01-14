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В Туле ночью бушевал буран: снежный фоторепортаж
Фоторепортаж Алексея Горохова.

В Туле ночью бушевал буран: снежный фоторепортаж

И да - непогода еще не ушла!

В Тулу пришел снежный циклон. Метель, снегопад и даже снежные заносы: вот что прогнозировали нам синоптики и не обманули. Уже вечером регион накрыла непогода.

Фотограф Алексей Горохов прогулялся по центру города и заснял, как в Туле хозяйничает метель.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до вечера 14 января. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя. И одевайтесь теплее!

 

Галерея
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 1
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 2
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 3
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 4
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 5
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 6
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 7
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 8
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 9
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 10
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 11
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 12
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 13
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 14
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 15
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 16
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 17
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 18
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 19
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 20
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 21
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 22
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 23
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 24
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 25
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 26
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 27
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 28
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 29
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 30
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 31
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 32
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 33
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 34
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 35
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 36
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 37
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 38
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 39
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 40
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 41
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 42
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 43
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 44
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 45
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 46
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 47
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 48
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 49
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 50
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 51
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 52
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 53
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 54
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 55
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 56
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 57
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 58
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 59
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 60
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 61
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 62
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 63
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 64
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 65
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 66
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 67
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 68
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 69
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 70
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 71
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 72
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 73
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 74
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 75
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 76
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 77
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 78
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 79
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 80
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 81
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 82
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 83
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 84
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 85
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 86
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 87
В Туле ночью бушевал буран, Фото: 88
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 07:30 +24
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