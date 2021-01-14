В Туле ночью бушевал буран: снежный фоторепортаж

Фоторепортаж Алексея Горохова.

И да - непогода еще не ушла!

В Тулу пришел снежный циклон. Метель, снегопад и даже снежные заносы: вот что прогнозировали нам синоптики и не обманули. Уже вечером регион накрыла непогода.

Фотограф Алексей Горохов прогулялся по центру города и заснял, как в Туле хозяйничает метель.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до вечера 14 января. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя. И одевайтесь теплее!