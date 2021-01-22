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7 лучших комментариев: 15 - 22 января

7 лучших комментариев: 15 - 22 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Пациент ковидного госпиталя Тулы показал на видео, чем кормят на обед

 

- 2 -

Губернатор предложил прививать туляков от ковида в сетевых магазинах и торговых центрах

 

- 3 -

Тату с тульской пропиской:
Денис, 26 лет

 

- 4 -

Туляк пожаловался на проехавший мимо автобус, неубранный снег и неудобные остановки

 

- 5 -

Тулякам расскажут про алкогольную зависимость

 

- 6 -

Тульский фотограф запечатлел «марсианский пейзаж» под Суворовом

 

- 7 -

Как снизить давление: новый простой способ

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Автор: Алексей Герасимов
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8 лучших комментариев: 25 декабря - 15 января
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