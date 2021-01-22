7 лучших комментариев: 15 - 22 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Пациент ковидного госпиталя Тулы показал на видео, чем кормят на обед
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Губернатор предложил прививать туляков от ковида в сетевых магазинах и торговых центрах
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Тату с тульской пропиской:
Денис, 26 лет
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Туляк пожаловался на проехавший мимо автобус, неубранный снег и неудобные остановки
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Тулякам расскажут про алкогольную зависимость
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Тульский фотограф запечатлел «марсианский пейзаж» под Суворовом
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Как снизить давление: новый простой способ
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