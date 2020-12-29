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Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой

Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой

Чтобы узнать тайну северного сияния по-тульски, Myslo просто «пошел на свет».

Который день туляки и не только обсуждают небо над городом: вечерами оно становится желтоватым и ярким. Выглядит красиво! Но природу таинственного свечения никто не мог разгадать. И хотя свет видно даже из Пролетарского района, небо окрашивается желтым всё же в направлении Скуратовских поселков и Щекино.

Версий много: от «Щекиноазота» до света от тепличного комплекса, находящегося неподалеку.

Накануне вечером фотограф Myslo буквально «полетел на свет». Сначала всё выглядело вот так:

Ближе к Щекинскому району свечение сильнее и ярче.

И да! Правы были те, кто говорил, что странное свечение исходит от тепличного комплекса. Вот он:

Тепличный комплекс «Тульский» начали строить с нуля в поле в 2018 году. В муниципальном образовании Ломинцевское, неподалеку от поселка Рудный Щекинского района, под проект выделили земельный участок площадью 160 га. В 2020-м открылась первая очередь комплекса. Здесь выращивают томаты и огурцы, для них и нужен яркий свет. Тепличное хозяйство планируют расширять. Только представьте: целиком тепличный комплекс будет занимать 78 га — целый город под стеклом.

Так что теперь мы знаем, что это светится. Помидоры!

 

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Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 7
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 8
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Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:43 +35
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