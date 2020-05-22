Истории Тульского кремля: блеск и нищета ботанического сада

1900 год. Фото: Госархив Тульской области.

Покровительствовал идее губернатор Шлиппе. Под ботанический сад отвели немалый участок. Но закончилось всё большим скандалом и судами.

Благое намерение

А как изначально всё было благостно и оптимистично! В декабре 1902 года на общем собрании Тульского отдела Императорского российского общества садоводства решено было обустроить в городе учебный ботанический сад. Учебный, поскольку одной из главных целей его создания была практическая необходимость в ознакомлении учащихся детей горожан при изучении ботаники пользоваться ботаническим садом. В феврале 1903-го эту мысль поддержало правление Тульского отдела общества.

Председателем правления Тульского отдела Императорского российского общества садоводства был губернатор, тайный советник Владимир Карлович Шлиппе, так что никаких препятствий к воплощению замысла не предвиделось. При поддержке Шлиппе удалось добиться от Министерства народного просвещения и стартового капитала в 600 рублей.

Первая Тульская промышленная и сельскохозяйственная выставка. Сельскохозяйственная техника, изготовленная на Механическом и сталелитейном заводе. 1900 год.

В 1904 году бесплатно выделили участок земли у стены кремля с правой стороны от входа в него с Почтовой улицы (ныне Дзержинского). С условием, чтобы в случае его управа могла вернуть участок себе, «чтобы место это было огорожено приличною изгородью и вход в ботанический сад был для граждан Тулы бесплатный».

О ботаническом саде, возникшем на месте одного из кремлевских пустырей, воодушевленно написали в августе 1904 года официальные «Тульские губернские ведомости»:

«Пустырь распланирован и вполне готов к посадкам, которые частью и сделаны. Рассажено до 200 сортов зимующих в нашем климате растений, бесплатно отпущенных из прекрасного цветника одного из местных любителей садоводства. Результаты оказались более чем удовлетворительные, чему много способствовало дождливое лето. Почти все высаженные растения принялись».

Состояние участка не соответствует целям

Всё бы ничего, но в 1905 году покровитель общества губернатор Шлиппе ушел в отставку и уехал из Тулы. В том же 1905-м вспыхнули революционные потрясения и, по-видимому, стало не до садоводства.

Однако город, видя запущенность участка, весной 1906 года обратился к тульскому правлению Императорского российского общества садоводства с предложением принять участок в свое заведование. Садоводам было жаль расставаться с идеей, они просили управу дать другую землю и вернуть потраченные правлением на обустройство сада деньги.

Всякие работы по устройству учебного ботанического сада были приостановлены, и Тульское общество садоводов с управой развязали междоусобную войнушку.

Правление Тульского отдела общества садоводов не раз просило о ежегодном пособии на обработку почвы, ежегодные подсевы разных растений и содержание садовника при участке. Правлению на словах поддержку обещали, но так ничего и не дали.

Город же предъявлял справедливые претензии о том, что обещанный ботанический сад представляет собой поросший сорняками пустырь.

В итоге городская управа поручила своему представителю Короткову и арендатору Кремлевского сада Разнотовскому, привлеченному в качестве эксперта, осмотреть участок.

Первая Тульская промышленная и сельскохозяйственная выставка.

Успенский собор. 1900 год.

«Участок городской земли в кремле близ собора, переданный Тульскому отделу Императорского российского общества садоводства для устройства ботанического сада, огорожен старою и достаточно ветхой изгородью, требующей обновления.

Внутри ограды рассаженная по местам по составленному в 1904 году плану коллекция хвойных и лиственных растений, приобретенная от Московского сельскохозяйственного института, засорена лопухом, крапивою и другими дикорастущими травами.

Огородный участок на противоположной описанию посадке стороне, насажен разными сортами капусты, свеклы, огурцами, томатами и другими огородными растениями и достаточно чист от травы; хотя вокруг него по дорожкам много выросло дикорастущих растений, развившихся вновь после скоса ее в мае месяце и теперь еще требующий ее уничтожения. Рядом с этим огородным участком размещена клубника шартрез в количестве до 3000 штук.

Павильон, крытый черепицей, снизу подгнил и покосился вперед, грозит падением, а потому должен будет сломан.

Тульскому отделу следует усиленно заняться приведением этого участка в должный вид, если общество садоводства желает принести пользу городу».

И вывод: состояние участка не соответствует целям.

«Ну и компания!»

Один из представителей отдела садоводства вскоре высказался в том смысле, что городское управление скупится на пособие детским садам, тогда как на кремлевский сад, который в комиссии представлял Разнотовский, сыплет деньги пригоршнями. На это Коротков возразил, что отдел, собственно, содержит один детский сад, а на другой, около духовного училища, опять-таки деньги тратит город, на что имеются счета от арендатора сада Разнотовского.

— Ваш арендатор ровно ничего не делает, — возмутилась противная сторона.

— Так, значит, я за ничто получаю деньги? — вскипел Разнотовский.

— По вашему мнению, я вор и жулик? Это ваше общество получает от казны деньги и ничего не делает!

Господин Разнотовский, в свою очередь, назвал грабителями казны членов Тульского отдела садоводства. И с сильным раздражением повторил эти слова несколько раз, после чего удалился.

Члены правления общества садоводов обратились к прокурору Тульского окружного суда с ходатайством о привлечении Разнотовского к уголовной ответственности за клевету. Дело неоднократно назначалось к слушанию, но откладывалось то за неявкой свидетеля, то по болезни Разнотовского.

Через год с лишним удалось добыть показания свидетеля — члена управы Короткова. Он заявил, что Разнотовский воскликнул «Ну и компания!». А на вопрос Зеленецкого «Что это такое за компания?» ответил: «Это компания общества грабителей». В итоге за эту фразу приговором судьи Разнотовский был подвергнут штрафу на 50 рублей с заменой при несостоятельности арестом на две недели.

Либеральная «Тульская газета» иронично назвала отведенный под ботанический сад участок плодородным: «Ценных культур на нем, правда, пока нет, но всякого рода недоразумений столько же, сколько лопухов, крапивы и всякой сорной травы».



«Ценные культуры», взрощенные на участке, отведенном городом под ботанический сад. Карикатура из «Тульской газеты», 1906 год.

Общество садоводов обещало всё же привести участок в порядок, однако летом следующего, 1907 года представитель управы констатировал ровно то же: «вопреки обещаниям общества привести это место в благоустроенный вид, сделать необходимое для научных целей насаждение, огородить самое место и возвести нужные для общества постройки, на самом же деле оказалось, что прошло уже три года, а никаких насаждений и построек не существует. Место не огорожено и вообще никакого благоустройства совершенно не видно».

Так идея об устройстве в Туле ботанического сада фактически была похоронена.