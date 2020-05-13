Пасха 1945-го в Туле

В победном 1945 году предпасхальная и пасхальная недели пришлись на 30 апреля – 13 мая. В проявлениях патриотических чувств были едины и духовенство, и паства – прошедшая война сплотила всех.

Ангелы-хранители города Тулы

В Туле даже в дни обороны города церкви не прекращали своей деятельности. Правда, с того момента, как враг подошел к городу, две церкви были закрыты – храм 12 апостолов и Всехсвятский собор. Службы шли в храмах Дмитрия Солунского в Чулково и Спаса-на-горе в Заречье.

На колокольне Всехсвятской церкви был пост командира 6-й батареи 447-го корпусного артиллерийского полка старшего лейтенанта Николая Резвецова. Отсюда он наблюдал за позициями немецких войск и вел корректировку огня батареи, которая уничтожила четыре танка и батарею противника. За этот подвиг он был удостоен ордена Красного Знамени.

В память о героическом старшем лейтенанте в 2016 году на колокольне была открыта мемориальная доска.



Колокольня Всехсвятского собора. Фото начала ХХ века.

Конечно же, этот наблюдательный пункт подвергался жесточайшему обстрелу.

«Третьего ноября мы пошли в наш любимый Волковский магазин, то есть бывшего купца Волкова, на углу Гоголевской и Пирогова, – рассказывает Валерий Леонидович Большаков, который в те дни был мальчишкой. – Стоим в очереди. Вдруг началась стрельба. Свист снаряда, и взрыв – где-то на базаре или на Каминского. Промахнулись. Потом еще выстрел, и раздается грохот, всё в дыму. Попали в колокольню».

Тем не менее разрушения колокольни были умеренные. Сорвало всё железо с купола, но обрешетка и крест остались в неприкосновенности. Пострадал один из четырех ангелов с первого яруса колокольни, установленных еще в 1863 году, – левый, если смотреть на юг. У него выстрелом оторвало часть спины с крылом. Так что ангелы тоже были участниками боев за город. Долгое время отбитая часть лежала у подножия. В 1947 году, когда начался ремонт храма, ангелу вернули первоначальный облик и утерянное крыло.

Сам же Всехсвятский собор от обстрелов практически не пострадал.

Как только немцев отогнали от города, оба храма – и Всехсвятский, и 12 апостолов сразу же открыли. И оба они сразу же наполнились прихожанами. Правда, закрыли церкви Спаса- на-горе и Дмитрия Солунского, просто повесив на них замок. Но уже осенью 1945-го и тот, и другой храм вновь стали действующими.

6 октября 1944 года в Совете по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР в торжественной обстановке православному духовенству вручали медали «За оборону Москвы». Среди награжденных были и туляки: настоятель Всехсвятской церкви протоиерей Петр Турбин и настоятель церкви 12 апостолов благочинный Тульской области протоиерей Михаил Понятский.

После войны правительство СССР разрешило Совету по делам Русской Православной Церкви представить к награждению медалями «За доблестный труд в Отечественной войне 1941-1945 гг.» правящих архиереев и тех священников, которые особо отличились в проведении церковно-патриотической работы в период войны. В частности, тех, кто за свою деятельность получил благодарственные телеграммы или письма товарища Сталина. Среди священнослужителей Тульской области было немало тех, кто имел и фронтовые награды за боевые заслуги.

Верующим вернули храмы

В 1945 году постановлением правительства были гарантированы различные свободы верующим: совершение религиозного обряда есть частное дело граждан, оно обеспечивается Конституцией СССР и не требуется никакой справки в качестве разрешения на его совершение. Для совершения религиозного обряда не нужно обязательно предъявлять справки о регистрации брака, рождения и смерти, ибо это является стеснением верующих граждан в осуществлении права на совершение обрядов.

Церковным организациям предоставили ограниченное право юридического лица, им разрешили покупать транспортные средства и дома.

Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 22 августа 1945 года предложено было не препятствовать церковным организациям производить колокольный звон в церквях при наличии в них колоколов, а также не препятствовать приобретению колоколов.

О том, как отнеслись люди к происходящим событиям, весьма красноречиво говорят слова верующей Шуваловой из Дубенского района, которые были приведены в отчете за первое полугодие 1945 года:

«В этом году я удостоилась счастья видеть кинокартину о Поместном соборе (шедшую в кинотеатрах Тулы). Всё, что я видела, наглядно показывает крепость нашей православной веры. Что бы там ни говорили, а поцелуй Патриарха председателем Совета Карповым – очень много значит. В жизни даром поцелуев не бывает, особенно в наше время. Картина показала нам всю силу нашей веры.

Родившись – нас крестили, замуж шли – под венцом, умирать будем, и хоронить тоже – с попами, а не как дохлых собак.

У меня три сына в армии, двое из них погибли за Родину, и, когда они шли на фронт, я благословила их своей материнской рукой. Мы будем настойчивы в открытии церкви».

Георгий Григорьевич Карпов, о котором упоминалось выше, был председателем Совета по делам Русской Православной Церкви, специально созданного в 1943 году для постоянной рабочей связи Патриархии с руководством СССР. Несмотря на звание генерал-майора НКГБ, он был выпускником духовной семинарии. Полномочия Карпову были выданы очень широкие, на все доносы на него в ЦК КПСС о том, что Карпов обменивается дорогими подарками с Патриархом, не было никакой реакции. Со своей должности Карпова сместили только в 1960 году, когда государство вновь повело с церковью войну.

К 1 апреля 1945 года в Тульской области работали всего шесть церквей – две в самой Туле (Всехсвятская и 12 апостолов), по одной в Крапивне, в Веневском, Лазаревском, Заокском районах. Правда, с 1944 года на рассмотрении без движения находилось еще 21 заявление об открытии церквей.

Одной из первых в новые времена передали Казанскую церковь верующим в селе Дубки, в нескольких километрах от Ефремова. В Епифани верующим вернули не величественный Свято-Никольский собор, а скромный храм Иоанна Предтечи. К началу пасхальной недели на территории Тульской области работали уже восемь храмов.

Люди ехали в храмы отовсюду

Празднование Пасхи в 1945 году приняло необычайный размах – День Победы пришелся на пасхальную неделю. Во все действующие церкви шли не только местные жители, но и специально приезжали люди из соседних районов. По приблизительным подсчетам, вновь открывшуюся церковь в Дубках посетили 6-7 тысяч человек, в Епифани – 4,5-5 тысяч.

В Туле, несмотря на плохую погоду, 5 мая потоком по улицам к церквям шли верующие – старики, старушки, дети (преимущественно девочки) с узелками, в которых были куличи и пасхи, украшенные цветами. Многие поездами и подводами прибывали из соседних районов, где не было действующих церквей, – Тульского, Ленинского, Болоховского, Косогорского, Щекинского и других, даже со станции Узловой пока еще Московской области. Это были уже те времена, когда ночью, под Пасху, ходили дежурные трамваи.



Вид на город с колокольни Всехсвятского собора

Освящение куличей и пасх началось в полдень и проходило в четырех очередях в каждой из церквей Тулы. Очереди образовывались далеко на подходах к храмам. Темп прохождения, по подсчетам соответствующих органов, которые всё равно относились к происходящему с вполне понятной подозрительностью, – 15-20 человек в минуту. Во всех восьми очередях за это время побывало 50-75 тысяч человек.

На Пасху, в ночь с 5 на 6 мая, обе тульские церкви были переполнены и не могли вместить всех желающих. Несмотря на это, не было зафиксировано инцидентов, требующих вмешательства работников охраны правопорядка.

По подсчетам, в пасхальную ночь церковь 12 апостолов посетило не менее пяти тысяч человек, Всехсвятскую – семь-восемь тысяч. В церкви 12 апостолов на патриотические цели верующие собрали 157 000 рублей, из них наличными – 107 000 рублей, облигациями займов – 50 000 рублей. 10 000 рублей наличных денег из этой суммы отдали тульскому дому ребенка. В церкви Всех святых на патриотические цели собрали 80 000 рублей наличными деньгами, 15 000 рублей из них ушли дому ребенка.

Так Тула возвращалась к новой, мирной жизни.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ



Владыка Антоний (слева) и Николай Кутепов.

Будущий митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай Васильевич Кутепов служил рядовым под Сталинградом, получил два ранения, был контужен, награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени. Из армии демобилизовался в 1943 году – из-за обморожения ему ампутировали треть ступней обеих ног. Дома сначала поступил в Тульский механический институт, затем окончил курс Московской духовной семинарии и стал священником.