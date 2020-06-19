Вот порог, а вот острог: как жила древняя Тула за крепостной стеной

Лихие тульские ребята

Сколько всего было осадных дворов на территории кремля, известно точно. Об этом свидетельствуют писцовые книги – средневековая деловая документация, содержащая описание городской недвижимости и земельных владений. В конце XVI века – порядка 129. К концу XVII столетия это число сократилось – 72 осадных двора населенных и 30 пустых, где люди не жили.

Почему произошло такое резкое падение? А просто к концу XVII века кремль перестал выполнять свои оборонительные функции, и людям стало здесь неинтересно, они начали уходить. Но до того стены кремля служили им надежной крепостью от всяких невзгод, на которые было богато то время.

Что это вообще за понятие – осадный двор? На самом деле это всего лишь кусок земли с огородом и хозяйственными постройками.

Рассказывает заведующая музеем «Тульский кремль» Елена Зыкова:

Елена Зыкова – На своих экскурсиях я иногда предлагаю вспомнить наши пресловутые шесть соток, дачные участки. Что умещается на таком участке? Определенное количество земли под некие посадки – овощи, зелень, а также различные хозяйственные постройки – домик, сарай, баня. Осадный двор, по идее, то же самое. Только мы растем ввысь, делая, например, второй этаж, а они вширь. Каждый новый сруб пристраивали к старому, и получалось такое длинное сооружение. Насколько длинное, зависело от толщины кошелька.

Населял такие дворы самый разный люд. Очень редко здесь жили те, кто непосредственно владел землей: местное духовенство, дворяне или дети боярские – военное сословие, служившее государству из поколения в поколение. В основном же это было их ближайшее окружение, просто горожане или ремесленники, которым негде жить, и они нанимались на службу или брали участок в аренду.

В огороде – самые простейшие посадки; репа, капуста, лук, горох. Выращивали даже борщевик, который использовался как сельскохозяйственная культур.

Конечно, в смутные времена жизнь в кремле была весьма бойкой. Приходилось не только огородами заниматься, но и воевать. Однако и в мирные периоды жизнь здесь била ключом. Тут, в кремлевских осадных дворах, рождались дети, здесь дружили и занимались междоусобицей соседи. Во времена, когда в кремль вошел Болотников и тем самым сделал его на короткое время столицей государства, жизнь вообще кипела. Причем обитателями крепости были не только русскоговорящие, но и немалое количество иностранцев. И даже после Смуты народ в Туле по-прежнему жил очень лихой.

– Были, например, такие Сухотины, очень лихие ребята, – рассказывает Елена Зыкова. – Федор Сухотин – настоящий головорез. Поругался как-то с соседями, и дошло у них до взаимной вражды. А в то время вражда – это не просто так, не облить ворота дегтем, легко могли и на тот свет отправить. После одной из ссор и последующей драки он вместе с челядью выломал ворота и как следует намял бока соседям. Но, правда, все остались живы.

Или, например, такой случай. Воевода в русских городах был начальником не только в военных операциях, но и в городских делах. Как правило, на одном месте воеводы долго не задерживались – через три года их меняли. В течение всего этого времени воеводы находились на «кормлении», то есть на содержании местного населения, на самом же деле занимались еще и многочисленными поборами. И вот в Туле поставили какого-то уж совсем жадного воеводу, которому всё было мало. До того он допек всех своей хваткостью, что гарнизон взбунтовался. В отчаянии этот начальник пишет письмо царю: мол, не могу воеводствовать далее, местный люд меня не любит, называет собачьим псом. От должности в Туле он отказывался, но в целом от воеводствования – дудки. Просил перевести в какое-нибудь другое место, где народ потерпеливее.

Есть и другая статистика. В конце XVII века в Тульском кремле жило 69 мужиков и 44 ребенка – мужского, само собой, пола.

Девчонок и взрослых женщин для статистики даже не считали и налогов за них не платили. Отсюда, видно, и пошла известная поговорка, что женщина – не человек.

Людей умирало много, особенно в детском возрасте. Причины понятны – войны, голод, болезни. В случае возникновения массовых заболеваний в те времена действовали примерно так же, как и сейчас. Устраивали карантины, заставы на дорогах, чтобы не пропускать чужаков. Мыли деньги, ходившие из рук в руки, – они ведь тогда были металлические, а не бумажные. Вести передавались с помощью огня или голосом – один посланец кричал, другой на расстоянии его записывал.

Опять же в некоторых случаях сказывалось и средневековье со своими жестокими нравами. Заболевших, представлявших опасность для окружающих или не соблюдающих карантин, запросто могли и сжечь.

Как делают историческую реконструкцию

Идея заполнить юго-восточное пространство кремля – давняя, ведь за последние лет двести был только один период, когда это место было востребовано. Здесь находился стадион «Зенит» оружейного завода. К 1980 году стадион снесли, и площадка, достаточно привлекательная хотя бы для исторических реконструкций, опять оказалась пустующей.

Идея о воссоздании осадных дворов в кремле возникла еще в 1990-е. Всем понравилось, но денег это не прибавило. А тут еще наступили веселые 90-е с лозунгом «хотя бы выжить». Поэтому об осадных дворах вспомнили только сейчас. Несколько лет назад было дано поручение разработать соответствующий проект. Он был разработан и одобрен Научно-методическим советом Министерства культуры РФ. Также разработчикам была дана рекомендация ориентироваться на этнографические постройки центра России, а за аналоги взять деревянные крестьянские срубы-избы.

Специалисты центра по охране и использованию памятников истории и культуры использовали для нынешней реконструкции археологические данные, письменные источники и вообще собрали все материалы, которые имелись по осадным дворам и деревянному зодчеству. Главная проблема – как же всё делать в реальности, ведь никто воочию этих дворов никогда не видел.

Любой археолог скажет – Размеров построек у нас нет. А вот размеры дворов указаны. сохранившаяся деревянная постройка XVII века – это нонсенс.

Правда, сохранились картинки, которые рисовали странствующие по Московии иностранные путешественники. Они дают общее представление о постройках того времени. Есть иконы XVII века, со схематичными, но всё же городскими изображениями. А в отношении Тульского кремля вообще сохранился очень значимый исторический источник – писцовые книги, где отображена планировка территории кремля на конец XVI века. Там есть размеры построек, даются фамилии владельцев, расположение дворов. Единственная сложность – размеры построек указаны в саженях, которых тогда было несколько разновидностей.

Работавшие в Туле археологи за последние десять с лишним лет тоже набрали достаточно хороший материал. Правда, копали они в других местах – не там, где сейчас ставят срубы. Конкретно в этом месте изначально была дана установка вообще не поднимать культурный слой. Поэтому постройки возводятся по специальной конструкции, фактически без фундамента. Ставили специальный каркас, устраивали гидроизоляцию, потом делали бетонную подушку, уходящую в землю всего сантиметров на сорок, и на эту подушку устанавливались деревянные срубы. При этом вся конструкция прочная и качественная, будет держаться долго.

Также было важно, чтобы новый ансамбль не нарушил традиционные видовые точки кремля и не пострадал его панорамный вид. С этой задачей тоже справились.

Всё, как в старину

Срубы в Тульский кремль привозят поэтапно, из самого Архангельска. Именно там сначала заготовили бревна из сосны, потом сорудили из них дом. Он некоторое время постоял, затем его разобрали и отправили к нам. Схема, может, слегка сложная, зато проверенная временем.

Главные пожелания заказчика были в том, чтобы как можно больше внимания было уделено деталям.

Всё должно абсолютно соответствовать времени. А деталей таких для знатока немало – как тес положен, как устроен вход в дом и т. д.

Это мы привыкли – открыл дверь, и уже порог. А в то время люди были озабочены тем, чтобы как можно лучше сохранить тепло, поэтому порог делали на два-три венца выше земли – сантиметров на сорок то есть. Притолока была низкой – во-первых, сами двери меньше, а во-вторых, и люди помельче, чем сейчас.

Есть и другие проблемы: с настоящим мхом, которым заделывали щели, сейчас проблема. Нет его. Мох вообще собирают по осени. Поэтому пока используют имитацию мха – пеньку.

Опять же деревянные срубы XVII и XIX века – две большие разницы. Технологии разные. Самое очевидное отличие – окна. В XIX веке изба уже была схожей с современной, появилось стекло. А в XVII веке – изба курная, где печь топится по-черному, а дым выходит через небольшие волоковые окна, которые изнутри закрываются (заволакиваются) тесовой задвижкой. Свет пропускали только красные окна – они больше волоковых, и в них были вставлены либо бычий пузырь, либо слюда. Разглядеть что-то в такие окна, кроме времени суток, всё равно трудно. Слюда очень напоминает плотный полиэтилен, который слегка обожжен, – цвета топленого сливочного масла. Что происходит на улице, через нее разобрать сложно, – видны лишь силуэты.

Главные достоинства окон того времени – чтобы пропускали свет и не дуло. Стекло же в Россию пришло достаточно поздно и распространялось медленно. Сначала оно появилось на богатом Севере – в том же Архангельске, потом уже в Москве и других городах.

Так что дома осадных дворов в Тульском кремле делают по старинным технологиям.

Крыша не простая, а самцовая, то есть безгвоздевая, на «курицах» – специальных стволах деревьев с закрючинами. На крючья «курицы» укладываются свесы, водостоки. Потом ее покроют тесом в два ряда вразбежку. Навесят двери, отделают всё внутри, установят полки, лавки – как в старину.