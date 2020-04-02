Истории Тульского кремля: сто лет электростанции

Убрать электростанцию из старинного кремля мечтали едва ли не на следующий день после того, как она дала первый ток. Однако путь к этому оказался долгим. Он растянулся на сто с лишним лет.

Окончание. Начало ЗДЕСЬ.

20 верст проводов

Десятилетие тульской электростанции 23 ноября 1911 года отмечали с большой помпой — производство электрической энергии для города имело колоссальное значение. В одиннадцать утра в помещении станции было совершено молебствие, а затем праздничный завтрак.

Успехи нового предприятия действительно были значительные. За десять лет эксплуатации городской электрической станции было присоединено к сети частного освещения 11 800 ламп. Мощность станции и сети была использована полностью, и прием новых абонентов прекращен.

Здание тульской электростанции. Начало ХХ века.

Отказали даже духовной семинарии и канцелярии губернатора. Максимум, кстати, — это 300 абонентов, которые насчитывались к 1 марта 1910 года.

«Увеличение спроса на электрическую энергию за последнее время, вызванное применением экономических ламп, сделавших электричество доступным и среднему классу населения, указывает на широкое развитие электричества в будущем, — писала „Тульская молва“. — Пока при общем протяжении улиц в 180 верст проводами занято всего 20 верст.

Не использована Тула и в смысле снабжения электрической энергией фабрик и мастерских для передачи силы днем, когда имеется избыток энергии от машин для освещения опять-таки по причине отсутствия проводов в районах, где сосредоточена промышленная жизнь».

На перспективу электрическая энергия рассматривалась в качестве движущей силы в двух важнейших городских проектах — для подачи воды электронасосами в городском водопроводе и для запуска трамвайного движения, о котором давно мечтали.

Первый отечественный ртутный преобразователь на тяговой подстанции в Кремле.

Ватты новой жизни

В апреле 1911 года комиссия по электрическому освещению решила-таки расширить городскую электрическую станцию «с расчетом для присоединения до 30 000 ламп». Городской голова А. А. Смирнов предложил также внести в смету расход на приобретение электромоторов для установки в рассрочку мелким промышленникам, «чтобы привлечь их к пользованию электрической энергией днем, когда имеется избыток ея и все устройства станции остаются неиспользованными».

За дело взялись энергично. На расширение в 1912 году был израсходован 431 рубль, а в 1915-м — уже 113 891 руб. 63 коп. Итого расширение станции обошлось городу в 433 706 рублей 53 копейки. Из них 9 136 рублей 80 копеек было израсходовано на технический надзор и вспомогательные работы. Четыре процента со сметной суммы за технический надзор по оборудованию, расширению и переустройству станции, «как за работу, требующую большого напряжения труда и не входящую в круг обязанностей заведующего», надо было заплатить заведующему станцией, а также инженерам Н. А. Беловицкому и А. П. Бабинцеву .



Мачты электропередачи «Nekuc» около Кремля. 1930 г.

В июне 1913 года состоялась закладка пристройки к основному зданию. Как водится, отслужили молебен, и, помолясь, принялись за дело.

До 1915 года на городской электростанции были установлены две поршневые паровые машины с давлением пара 8 атмосфер и один дизель. Для паровых машин были сделаны два водотрубных паровых котла с давлением пара 8 атмосфер. И котлы, и дизель работали на нефти, которая подвозилась с Ряжского вокзала в бочках на лошадях и сливалась в общий бак. Электроснабжение осуществлялось на постоянном токе.

А в 1915-м поставили купленные еще до войны в Германии две паровые турбины по 600 кВт, достигавшие

3 000 об/мин. и получавшие от трех паровых котлов пар в 12 атмосфер. Топливом для паровых котлов служили уже антрацит из Донбасса и нефть. Местный уголь в то время еще не использовался в широких масштабах.

С пуском турбин город был переведен на переменный ток. Однако оружейный завод и некоторые другие потребители еще длительное время пользовались постоянным током.

В центре города было 5−6 трансформаторных подстанций, а в Чулково и Заречье — по две. Трансформаторные подстанции строились металлические, круглой формы. Линий низкого напряжения 127/220 В насчитывалось до 15 км.

При эксплуатации употреблялись 16-свечные электрические лампы, потребляющие не свыше полутора ватт на свечу, чтобы плотность тока в проводах не превышала нормы.

Лампы накаливания для освещения улиц были трех категорий. Самые яркие — в 1000 свечей — использовались на Киевской улице (нынешнем проспекте Ленина), Посольской (Советской) и Менделеевской.

Лампы в 400 свечей освещали дамбу, чугунный мост, кремлевские ворота, проход у собора, церковь Св. Троицы, городскую полицию, губернское казначейство, территорию за государственным банком и церковью Спаса. Лампы в 200 свечей использовались на остальных улицах.

Электричеством городской электростанции освещались кремлевские сады и Петровский парк. Потребность на городское освещение в 1918 году планировалась 100 875 киловатт-час. А всего на год для абонентов и уличного освещения требовалось 1 279 625 киловатт-часов.

Писали тогда — килоуатт. Хотя, конечно, разница между ваттом и уаттом ровно такая же, как между доктором Ватсоном и Уотсоном.

В 1917 году у жителей города горели 55 000 ламп накаливания в 30 ватт каждая. Не слишком-то ярко по нынешнему времени. Однако и такая красота стоила весьма недешево. Когда в 1912 году городская глазная клиника обратилась с просьбой провести бесплатно в приемный покой хотя бы одну лампочку накаливания, ей было отказано — управа не может заниматься подобной благотворительностью.



Одна из первых трансформаторных подстанций в Туле.

Из Тулы — на остров Шпицберген



После Октябрьской революции началась большая реконструкция городской электростанции. Были заменены устаревшие котлы, отремонтированы турбины. Основным топливом стал местный подмосковный уголь. Условия работы были крайне тяжелыми. Помещение котельной было сильно загазовано, вентиляция отсутствовала. Рабочие вручную насыпали горячую золу в ящики и выносили во двор.

Многие старейшие работники Тульских электрических сетей начинали свою трудовую деятельность возчиками угля и золы.

«В 1920 году через биржу труда я двадцатитрехлетним парнем был направлен разнорабочим на Центральную городскую электростанцию, — вспоминал Дмитрий Степанович Белоусов, руководитель тульского „Энерготреста“ с 1930 по 1961 годы. — В октябре 1921 года меня перевели после предварительного обучения в кочегары второго разряда. Надо сказать, что труд кочегара был очень тяжелым. Уголь для электростанции подвозился с Ряжского вокзала на сорока лошадях, зачастую некачественный. Мощности станции для города не хватало, поэтому полностью весь город не освещали.

Освещались улицы Коммунаров, Советская, Менделеевская, Металлистов, часть Октябрьской; на других же улицах были установлены газовые фонари и керосиновые лампы. На многих улицах освещения совершенно не было. Часто существующее электроосвещение гасло из-за недостатка мощности. Напряжение колебалось со 127 до 40 вольт.

Ответственные потребители, как кинотеатры Бабякина и „Форум“, имели свои керосиновые трехкиловаттные передвижные электростанции».

В 1924 году была проведена железнодорожная ветка по Казанской набережной, в обиходе — Казанке, и уголь на электростанцию стали подавать железнодорожными вагонами. В 1927 году в кремле оборудовали тяговую подстанцию для трамвая.



Однако быстрое развитие электросетей, получающих энергию с Каширской электростанции, сделало нецелесообразным дальнейшую эксплуатацию городской электростанции в кремле. Решением правительства с 1933 года она была закрыта.



«Положение резко изменилось, когда по плану ГОЭЛРО в Туле построили 100-киловольт­ную подстанцию и высоковольтную линию электропередач Кашира — Тула», — считает Дмитрий Степанович Бело­усов, под руководством которого в 1933 году оборудование станции демонтировали и отправили на остров Шпицберген. Вместе с оборудованием к новому месту установки выехала большая группа тульских энергетиков.

В 1941 году война заставила коренным образом перестроить всю работу коллектива. На подстанции «Кремль» частично были заложены кирпичом оконные проемы на щитах управления. Проведены специальные технические меро­приятия, обеспечившие надежную работу оборудования при сотрясениях во время бомбардировок и артобстрелов.

В ночь на 28 октября 1941 года, по команде штаба обороны города, был поднят персонал для проведения на подстанции «Кремль» последних спецработ — подготовке к взрыву, если город будет взят немцами.

В ходе боевых действий особая опасность работы на подстанции «Кремль» заключалась в том, что она находилась в зоне орудийного и минометного огня. Любое попадание могло привести к взрыву большой силы. Тем не менее даже в таких условиях станция работала.

После войны она была передана производственному отделению «Тульские электрические сети», обеспечивала электроснабжение городского электрического транспорта и жителей Центрального района.

Не одно поколение местных историков мечтало о том времени, когда городские электросети уберут из кремля вовсе. Но все упиралось понятно во что — денег нет. И вывод электросетей из кремля стоил филиалу «Тулэнерго» более 50 млн рублей.