Семья туляков показала свадебные фото 150-летней давности

Фото Алексея Пирязева и из архива семьи Мерцаловых

Сергей и Ирина Мерцаловы берегут не только фотоальбомы, но и предметы быта времен своих прадедушек и прабабушек. И искренне удивляются, когда узнают, что в других семьях такого не бывает.

Трижды «пра»

Сергей Владимирович Мерцалов с детства помнит большие тяжелые альбомы со старинными фотографиями. Такой раритет есть не в каждой семье. Самой старой фотографии — 145 лет, и она… со свадьбы. Правда, чьей — Сергей не знает. Одно может сказать точно — это очень дальние родственники.

Свадебная фотография 1879 года.

— В альбоме очень много фотографий родственников, и лишь малую часть из тех, кто на них изображен, знаю и помню. О них мне рассказал дедушка по маминой линии — Лев Владимирович Мерцалов, который очень трепетно относился к памяти семьи. Он собрал все фотографии и заботливо вклеил в альбом, — рассказал Сергей.

Один из тех, с кого начинается родословная, — Георгий (в семье его называли Егором) Сергеевич Куприянов. Он отец прабабушки Сергея — Анастасии Мерцаловой. Был из купеческого рода, а его отец — крепостным. Егор Сергеевич держал булочную из красного кирпича в районе Тульского цирка.

Анастасия Георгиевна и ее сестра Александра были очень красивыми девушками. Прабабушка окончила пансион благородных девиц, который находился в Черниковском переулке. Не высшее образование, но тоже считалось престижным для тех лет.

Такое приглашение ее отец, Георгий Сергеевич, получил на свадьбу дочери в 1904 году. «Покорнейше просим Васъ пожаловать к обеденному столу». Вот такой дореволюционный колорит.

Анастасия Георгиевна вышла замуж за Владимира Васильевича Мерцалова, который тоже происходил из купеческого рода. И в фотоальбоме сохранились фотографии не только родителей Владимира Васильевича, но и его бабушки и дедушки. То есть — прапрапрадедушки и прапрапрабабушки нашего рассказчика Сергея Мерцалова.

— Это мама Владимира Васильевича — Елизавета Михайловна, урожденная Чеботарева. У нее была сестра Мария. На фото не помолвка и не сватовство. К сожалению, так и неизвестно, что здесь происходило и кто эти молодые люди. Однако мы общаемся с потомками бабушки Маши и крепко дружим. Даже переехали на соседнюю улицу к ним, — рассказал Сергей.

Фамилию Мерцалова Елизавета Михайловна взяла, выйдя замуж за Василия Корнеевича Мерцалова. Сохранилось приглашение на их свадьбу, датируемое 1879 годом, и фотография со сватовства.

Помолвка и приглашение на свадьбу 1879 года.

Как жила семья сто лет назад

Родственники со стороны прадедушки тоже были купцами-мещанами. Василий Корнеевич занимался литьем металла. Его сын — Владимир Васильевич пошел по стопам отца — окончил реальное училище, занялся изготовлением церковной утвари. В 1907 году у Владимира Васильевича и Анастасии Георгиевны родился сын Лев — дедушка Сергея, нашего рассказчика.

— Все каникулы в детстве дедушка Лёва проводил в монастыре, в Калуге, остались даже фотографии. Ездил, можно сказать, как к себе домой. Прадедушку, его отца, Владимира Васильевича многие помнили и знали в городе как изготовителя церковной утвари.

Дедушка Сергея Мерцалова — Лев Владимирович, 1910 год.

Лев с отцом Владимиром Васильевичем и мамой Анастасией Георгиевной, 1916 год.

Фотографии в альбоме Мерцаловых ярко отражают исторические события. Первой мировой войне посвящен целый разворот. Здесь дальние родственники и георгиевская лента тех времен.



Павел Георгиевич Куприянов — брат Анастасии Георгиевны

Не обошла купеческую семью и революция…

— Возле булочной дедушки Георгия зарыли все фамильное серебро, но, к сожалению, оно пропало с концами. Когда начали искать — не нашли. Комнаты в доме, где была булочная Куприяновых, заселили другими людьми. А потомкам оставили одну комнатушку. В этой комнатке осталась жить племянница Анастасии Лидия с маленьким сыном, в будущем известным математиком, доктором наук Игорем Николаевичем Молчановым, который принимал участие в расчетах космического челнока «Буран». А отцу Анастасии Георгиевны пришлось идти жить к дочери. Георгий Сергеевич даже в пожилом возрасте сам себя обеспечивал. Шел на базар, покупал сломанный примус, собирал, продавал, деньги приносил в семью, — рассказал Сергей.

…и раскулачивание.

— Когда арестовывали прадедушку Владимира Васильевича, семье удалось вынести красивые настенные французские часы. Мы их храним как семейную реликвию, они стоят у нас дома. К слову, прадедушку сослали отбывать наказание в Евпаторию, — рассказал Сергей.



Владимир Васильевич Мерцалов (прадедушка).

Анастасия Георгиевна Мерцалова (прабабушка).

Свадьба столетней давности

Несмотря на нелегкие годы, жизнь продолжалась. Так, в 1928 году, когда Льву был 21 год, он женился на 19-летней Варваре. Ее родители Иван Данилович и Серафима Андреевна Штанины владели литейным производством на улице Демидовской. У них было 13 детей. Для тех времен характерно то, что многие детки погибали во младенчестве или в детстве от болезней. Как рассказал Сергей Мерцалов, все дети Серафимы Андреевны дожили до зрелого возраста, но большинство из них погибли во время Великой Отечественной войны… Но это будет через много лет. А пока что на этом фото со свадьбы Льва и Варвары Мерцаловых — вся многочисленная семья.

Лев и Варвара Мерцаловы (посередине). Слева от Льва мать невесты — Серафима Андреевна, затем — родители жениха Владимир Васильевич и Анастасия Георгиевна. Рядом с Владимиром Васильевичем — отец невесты Иван Данилович.

— У нас до сих пор осталось приданое бабушки Варвары, — с теплотой рассказала Ирина Мерцалова, — обеденные скатерти с салфетками с вышитой монограммой «ВИ».

Вскоре у Варвары Ивановны родился сын, затем двойняшки Мелитина (мама Сергея. — Прим. авт.) и Всеволод. А раскулачивание тем временем продолжалось.

— Дедушка Лёва рассказывал, как снял с пальца золотое кольцо и положил его в ботинок, когда пришли работники ЧК. Так давило, но терпел. В итоге они ушли, дедушка кольцо достал, и оно сохранилось, — поделился Сергей Мерцалов.

— Когда пришли раскулачивать, вывезли красивый стол с дорогим письменным прибором и многие ценные вещи. А резной ореховый шкаф — приданое бабушки Насти — вывезти не успели, потому что у возчика закончился рабочий день. На следующий день раскулачивание отменили. Шкаф до сих пор стоит у нас в целости и сохранности, а вот письменный стол с прибором так и остался у начальника ЧК. Остальные вывезенные вещи тоже не вернули, — рассказала Ирина Мерцалова.

Вскоре дела в семье наладились. Владимир Васильевич вместо церковной утвари начал заниматься производством компасов для Красной Армии. И в годы войны у каждого солдата и офицера были те самые компасы, руку к которым приложил Владимир Васильевич. Дедушка Лев и бабушка Варвара ушли в оружейное производство, проработали там всю жизнь.

— Дедушка Лев был главным металлургом завода, потом — начальником литейного цеха. Он научил меня лить из металла. Этот навык пригодился мне в студенчестве, получалось хорошо подрабатывать. Потом я сам сделал формы для его памятника, — рассказал Сергей Мерцалов.

Сергей Мерцалов в детстве (слева).

Продолжая хранить семейные традиции

Будущие супруги познакомились в 70-х годах. Ирина так рассказала их историю:

— Мы учились в одной группе в политехе на машиностроительном факультете. Сергей перевелся на втором курсе ко мне в группу с механического факультета. Говорит мне всегда: «Перевелся, потому что к тебе потянуло». В 1979 году закончили университет и поженились. В 1980 году родился сын Константин, а позже — дочь Анастасия.

Свадьба Сергея и Ирины в 1979 году.

Сейчас у Мерцаловых четверо внуков: старшему Петру — 15 лет, среднему Степану — 11 лет, младшим внучкам Тане и Ане — 6 лет.

— Мы очень счастливы, что у нас есть внуки, и хотим еще! — говорят Мерцаловы.

В этом году их браку 45 лет.

Мы не могли не спросить у Сергея, почему они с женой так трепетно продолжают хранить вещи своих предков. Он ответил так:

— Это история не только семьи, но и страны. А еще такие близкие и понятные человеку вещи. У меня гордость за то, что знаю, откуда я родом. Поэтому я все храню. Мы, кстати, даже и рисунки детские храним, поделки. Так и детей своих воспитали. Сын хранит поделки и рисунки своих детей. А еще некоторыми предметами пользуемся в повседневной жизни. У серебряного совочка, которым насыпала чай прабабушка Настя, оторвалась ручка. Сейчас я его запаяю, чтобы дальше пользоваться. Можно купить другой, пластиковый. Но старый — особо ценен. Храним подстаканники, которым лет 70-80, но на общий пересчет это еще не такой большой срок.

Конкурс «Свадьбы с историей»

Семья Мерцаловых — участники конкурса, который Myslo проводит совместно с тульским филиалом Государственного исторического музея.

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 р.

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33.