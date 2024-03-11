«Сто лет в игре»: самый первый «Арсенал»

Счастливым образом все совпало. Новое эффектное название команды, маститый тренер, успешное выступление во второй лиге первенства СССР и как следствие заполненные трибуны стадиона.

Впору говорить о роли личности в истории. Седовласый тренер из Москвы Иван Золотухин, возглавивший «ТОЗ» летом 1983-го, был не просто старшим тренером по должности, но реформатором тульского футбола. Обладая большим опытом и энергией, он всколыхнул местную рутину: Ивану Васильевичу было дело до всего – базы в Горелках, качества газона стадиона, выплаты премиальных футболистам. Именно он выступил за смену названия команды: «ТОЗ» звучало, согласитесь, не очень. При этом инициатива должна была исходить от народных масс.

Это испытанный прием в советские времена. В 1932 году в честь сорокалетия творческой деятельности пролетарского писателя Максима Горького сормовский рабочий Овсянников предложил переименовать Нижний Новгород в Горький. К Овсянникову присоединились портовый грузчик Карнадский, работник автозавода Баруздин… На самом деле идея принадлежала И.В.Сталину, но все выглядело так, будто переименование города происходит по воле народа.

Что было в нашем случае? Осенью 1983-го в газете «Ударник» оружейного завода объявили конкурс для болельщиков на новое имя команды. Вместе с «Арсеналом» каких только вариантов не предлагали: «Темп», «Прогресс», «Упа», «Маяк», «Левша», «Коммунар» и даже «Щит Тулы». Золотухин едва ли не с первых своих дней в Туле продвигал «Арсенал», и это название подходило лучше всего: благозвучно и соответствует специфике Тулы как города оружейников.

Победителем конкурса признали слесаря и передовика производства Чванова, даже вручили приз на первой домашней игре. В общем, план Золотухина сработал на все сто.

Конечно, сменой вывески Дед, как уважительно звали 60-летнего Золотухина футболисты, не ограничился. В «Арсенале» подобрался отличный состав, причем большинство составляли доморощенные игроки, воспитанники тульского и областного футбола: Александр Иващенко, Геннадий Филимонов, Владимир Прохоров, Анатолий Семенов, Александр Чимбирев, Павел Шишкин, Александр Мазалов, Юрий Черьевский, Валерий Клейменов, Олег Попов, Андрей Тронников. Своим стал Владимир Тарабаев со Смоленщины, много пользы принесли приглашенные из столицы Геннадий Богачев и Алексей Усков.

В работе с «Арсеналом» Золотухин делал акцент на функциональной готовности, при этом был отменным психологом и мотиватором. Для начинающих футболистов он был как отец. Вспоминает щекинец Валерий Клейменов, игравший в высшей лиге за «Ротор» и московское «Динамо», защищавший ворота сборной страны:

- Иван Васильевич дал мне дорогу в большой футбол, в 18 лет стал доверять место в воротах. И по жизни много подсказывал. Иногородние ребята из «Арсенала», в том числе и я, жили в пятикомнатной квартире на улице Лейтейзена. Это что-то типа общежития клуба, только на девятом этаже. Как-то после тренировки хотели пройтись по вечернему городу. А Иван Васильевич мне говорит: Ты куда? – Погулять, у меня в Туле тетка живет. – Никуда не ходи, давай лучше в шахматы сыграем. Вот так мы с ним за вечер пять-шесть партий проводили. Золотухин – интеллектуал, хорошо играл. Но и я на уровне кандидата в мастера. Так что зарубы были серьезные. В неделю три вечера точно коротали за фигурами.

Широкий кругозор и эрудиция укрепляли авторитет старшего тренера. В середине 80-х вышел в прокат фильм Элема Климова «Агония» о заговоре против друга царской семьи Григория Распутина – знаменитое «полочное» кино. Иван Васильевич в этой связи многое мог рассказать арсенальцам, ведь в 60-е ему удалось встретиться в Париже с Феликсом Юсуповым, одним из главных заговорщиков и едва ли не самым богатым человеком Российской империи начала XX века.

Незадолго до старта первенства не обошлось без форс-мажора. На сборах в Пицунде беда случилась с Павлом Шишкиным.

- Вечером после тренировки принял ванну, и вдруг поднялась температура, резко ухудшилось самочувствие. Понял – что-то серьезное. Повезли меня в соседние Гагры, хотя я настаивал на Адлере, там врачи лучше. И в этих самых Гаграх мне крайне неудачно сделали операцию по поводу гнойного аппендицита. Затем – вторая операция, третья… В неполные 29 лет я, здоровый мужик, оказался между жизнью и смертью. В послеоперационный период потерял 11 килограммов. Когда меня привезли на поезде в Тулу, отец встречал на перроне с инвалидной коляской, но я ему сказал: «Батя, назад, я сам!» Думаю, что выжил благодаря крепкому организму. Золотухин меня как спортсмена здорово физически подготовил, - рассказывает бомбардир.

Шишкин в этом сезоне вернулся на поле и отметился победным голом в сентябрьской игре с «Красной Пресней».

Первую скрипку в атаке сыграл новомосковец Мазалов. Пожалуй, Александр проводил лучший год в карьере, 19 забитых мячей это подтверждают.

Золотухин был вынужден перестроить игру и в обороне. Весной в армию призвали Игоря Иванкова, в центр защиты Дед перевел опытного нападающего Иващенко, и Александр не подвел.

Кульминацией незабываемого сезона стало дерби 30 сентября с калужской «Зарей». Соперники претендовали на призовую тройку, ажиотаж в Туле был невероятный. Билеты начали продавать за неделю до матча, болельщики выстраивались в очереди. В погожее воскресенье на Центральном стадионе имени 50-летия Ленинского комсомола собралось 20 тысяч зрителей, заполнены оказались даже балконы над проходами к трибунам. Такой аншлаг, по воспоминаниям старожилов, был только на матче Кубка СССР с «Пахтакором» в 1970 году и на решающей игре первенства со смоленской «Искрой» годом позже.

В напряженном матче оружейники склонили чашу весов на свою сторону. В конце первого тайма Мазалов после корнера точно пробил головой – 1:0. Говорят, ликование тысяч болельщиков было слышно в Центральном парке.

Первый сезон «Арсенала» получился бронзовым – туляки заняли третье место в зональном турнире второй лиги. Так началась история красно-желтой команды.

Продолжение следует

Материал подготовлен при поддержке генерального партнера клуба — нефтяной компании «Роснефть».