Выходные в Туле: 9-12 июня

В этом году лето, кокетничает и не желает показываться, словно жеманная красавица. Но мы уже давно готовы к потеплению и, несмотря на погоду, уже переоделись в сланцы и шорты!

Главным событием на следующей неделе станет День России, благодаря которому мы сможем отдохнуть на денёк побольше. К нам приедет любимая нашим дорогим президентом группа «Любэ», в рамках Дня России пройдёт фестиваль «Автострада», а полную программу торжественных мероприятий вы, как всегда, можете посмотреть на нашем портале.

Теперь посмотрим, что ещё ждёт нас на этих выходных.

лето!

Открытие летнего сезона в Долине Х

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щёкинское шоссе, остановка Ивановские дачи

10 июня, суббота, 23.00

300 Р

В Долине Х откроется летний сезон долгожданных фестивалей и опен-эйров. Территория будет максимально подготовлена для отдыха: два танцпола, 15 кВт звука, крытая веранда со столиками, уютные беседки, бар с демократичными ценами, специальное место для приготовления шашлыков.

торжество музыки

Даниэль Сальвадор

Храм Святых Апостолов Петра и Павла

Тула, улица Льва Толстого, 85

11 июня, воскресенье, 18.00

400 Р

В Туле выступит лауреат международного конкурса, органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, преподаватель Мадридской королевской консерватории Даниэль Сальвадор. В программе: Х. Кабанильес, С. А. де Эредия, Ф. К. де Араухо, А. де Кабесон, А. Мартин-и-Коль, Я. Свелинк, Х. де Торрес, А. Солер.

старые знакомые

Частота: Алина Матюхина

Ворота солнца, клуб

Тула, проспект Ленина, 107

9 июня, пятница, 19.00

Вход свободный

«Частота» — серия препати вечеринок, в рамках которых известные медийные личности нашего города в непринужденной компании близких по духу людей на летней веранде ресторана «Ворота солнца» будут делиться с вами своими музыкальными коллекциями, собранными с большой любовью к жизни и позитивным летним вибрациям. На этот раз свой день рождения отметит Алина Матюхина — пиар-менеджер. Кто хотел познакомиться с одной из героинь нашей рубрики «Уличная мода», приходите! И ещё вот тут посмотрите.

зарубись

Забег с препятствиями

Городской Дворец Культуры Новомосковска

Новомосковск, ул. Московская, 10

11 июня, воскресенье

В Новомосковске состоятся командные соревнования — бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, выполнением физических упражнений. Соревнования пройдут в двух категориях: профессионалы (для инструкторов фитнес-клубов) и любители. Для участие необходимо собрать команду из трех человек.

my way

Мой путь к Христу

Театральный дворик, антикафе

Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт

Открытие выставки — 9 июня, пятница 13.00

Выставка продлится до 9 июля 2017 года

Картинный цикл «Мой путь к Христу» состоит из 72 полотен — от рождения Иисуса Христа до Голгофы. Художник прошёл по пути Христа, основываясь на историях из Евангелие. Этюды, сделанные во время этого путешествия, стали основой для картин. Все работы, представленные на выставке — это копии с оригинальных репродукций, заказанных Василием Дмитриевичем ещё в начале XX века. Посетители выставки смогут увидеть 29 работ из цикла.

брендбук

Tula Look

Выставочный зал

Тула, Красноармейский проспект, 16

10 июня, суббота, 17.00

Стоимость участия: детский билет — 60 Р, взрослый билет — 130 Р

Tula Look — проект, призванный популяризовать бренды и символы города Тулы. В его основе авторские рисунки, украшающие одежду и аксессуары, которые рассказывают о нашем городе, его истории, прославленных мастерах и многом другом. Tula Look — для влюбленных в Тулу.

толстой для молодых

Толстой Weekend

С 9 по 11 июня в усадьбе «Ясная Поляна» на четырех сценах под открытым небом ведущие театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Николаевича Толстого. Также в программу фестиваля «Толстой Weekend» впервые включены постановки по произведениям других авторов, которые созвучны творчеству писателя.

В общей сложности на территории Ясной Поляны в течение трех дней пройдут порядка 20 театральных мероприятий — спектаклей, сторителлингов, дискуссий, — декорацией для которых станет сама усадьба.

ретро

Среднерусская возвышенность

Золотой Город, туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

Билеты от 1000 Р

8 июля на открытии фестиваля выступят Аrabesque, Инна Маликова и «Новые Самоцветы» и Народный артист России Юрий Маликов, 9 июля состоится фестиваль юмора с участием Леона Измайлова, Ефима Смолина и других известных комиков.

шерсть и сталь

Международный фестиваль вязания

10 июня в Богородицке в городском саду впервые пройдет международный фестиваль вязания. Организаторы Всероссийского фестиваля «Вяжем вместе» представят всем желающим вязаную выставку. На площадке мероприятия будут организованы тематические фотозоны. Жители города смогут принять участие в конкурсах, флешмобах и хендмейд-ярмарке.

В концертной программе запланировано выступление женской pop-rock-группы. Организаторы подчеркивают, что фестиваль будет интересен не только вязальщицам и рукодельницам. На мероприятии можно будет научиться вязать шарфы, поиграть в игры и запечатлеть себя в фотозонах.

цирк! цирк! цирк!

Инди Ра

Тульский Государственный Цирк

Тула, улица Советская, 96

10 июня, суббота, 17.00

11 июня, воскресенье, 13.00

Билеты от 500 Р. Почти все билеты проданы!

Впервые в Туле — цирковое шоу «Инди Ра» легендарной династии Корниловых."Инди Ра" — это несколько огромных фур специального оборудования и необычных декораций, более 85 животных разных видов (верблюды, пумы, львы и пантеры, собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи, лошади и, конечно же, слоны), авторская музыка, шикарные костюмы (тренер проекта «Танцы» на ТНТ), режиссер и продюсер — народная артистка России Таисия Корнилова и директор шоу «Инди Ра» Андрей Дементьев-Корнилов.

а что в кино?

На этой неделе нас ждёт несколько премьер, расскажем о них.

По сюжету фильма «Время псов» киллер-одиночка Лукас должен был убить молодую женщину Эллу, но то ли нежная внешность девушки, то ли проснувшаяся человечность мешают ему это сделать. Вся его жизнь переворачивается с ног на голову. Бывший убийца и его несостоявшаяся жертва теперь отмечены смертью и вынуждены объединиться в непростой союз. Непрестанно преследуемые по всей Европе, они живут одной надеждой — разоблачить виновных в жестоком убийстве семьи Эллы и привлечь их к ответственности.

Действие фильма «Его собачье дело» будет происходить в Лос-Анджелесе. Профессиональная и личная жизнь главного героя, которого кстати сыграл герой боевиков и просто красавец Брюс Уиллис, пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги.

«Манифесто» — это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В фильме-коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Роузфельдта встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все — в исполнении Кейт Бланшетт. Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для тринадцати вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.

Если вы хотите обсудить фильм, рекомендуем посетить дискуссию «Кино XXI век». Этот проект был создан на базе Тульского историко-архитектурного музея с целью просвещения и создания пространства для ценителей синематографа.

Действие фильма «Анна Каренина. История Вронского» происходит в 1904 году. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин все же идет к Вронскому и задает вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

Новая часть известной франшизы «Мумия» 2017 года расскажет о внезапно проснувшейся от многовековой смерти дочери египетского фараона. Настал день — и она явлась в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву.

«Дни Франкофонии. Жизнь Кабачка» расскажет историю одного маленького мальчика. Да, Кабачок — не овощ. Кабачок — отважный маленький мальчик, попавший в детский приют после потери своей матери. Казалось, что вся жизнь пройдет под знаком одиночества и враждебности, но новый дом позволит обрести настоящих друзей, у каждого из которых — своя невероятная история. Режиссер фильм Клод Барра учился не только иллюстрации и кинематографическим искусствам, но и стал дипломированным специалистом по антропологии. Умение почувствовать своего героя пригодилось ему в создании «Жизни Кабачка». Неунывающие герои фильма настолько завораживают зрителя и заставляют погрузиться в хоровод чистых детских эмоций, что картина была выдвинута от Швейцарии на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».