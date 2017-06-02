Манифесто
Страна:
Австралия, Германия, 2015
Премьера:
в РФ 08.06.2017
Режиссер:
Джулиан Розефельд
Актеры:
Кейт Бланшетт, Эрика Бауэр, Карл Дитрих, Мари Борковски Фоэдровиц, Эа-Джа Ким, Марина Майкл, Ханнелор Олендорф, Оттокар Сачсе, Ральф Темпель, Джимми Трэш, Эндрю Аптон
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
130 мин
«Манифесто» — это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В фильме-коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Роузфельдта встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все — в исполнении Кейт Бланшетт. Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для тринадцати вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.
Сегодня
|17:50
|ДКЖкино
Завтра
|17:50
|ДКЖкино
10 июня, суббота
|17:50
|ДКЖкино
11 июня, воскресенье
|17:50
|ДКЖкино
12 июня, понедельник
|17:50
|ДКЖкино
13 июня, вторник
|17:50
|ДКЖкино
14 июня, среда
|17:20
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