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Манифесто

Манифесто

Страна:
Австралия, Германия, 2015
 
Премьера:
в РФ 08.06.2017
 
Режиссер:
Джулиан Розефельд
  
Актеры:
Кейт Бланшетт, Эрика Бауэр, Карл Дитрих, Мари Борковски Фоэдровиц, Эа-Джа Ким, Марина Майкл, Ханнелор Олендорф, Оттокар Сачсе, Ральф Темпель, Джимми Трэш, Эндрю Аптон
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

 

«Манифесто» — это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В фильме-коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Роузфельдта встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все — в исполнении Кейт Бланшетт. Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для тринадцати вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.

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17:50 ДКЖкино
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