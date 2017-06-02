Страна: Австралия, Германия, 2015

Премьера: в РФ 08.06.2017

Режиссер: Джулиан Розефельд

Актеры: Кейт Бланшетт, Эрика Бауэр, Карл Дитрих, Мари Борковски Фоэдровиц, Эа-Джа Ким, Марина Майкл, Ханнелор Олендорф, Оттокар Сачсе, Ральф Темпель, Джимми Трэш, Эндрю Аптон

Жанр: драма

Продолжительноcть: 130 мин

«Манифесто» — это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В фильме-коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Роузфельдта встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все — в исполнении Кейт Бланшетт. Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для тринадцати вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.