Время псов

Страна: Германия, 2017

Премьера: в РФ 08.06.2017

Режиссер: Джонатан Мостоу

Актеры: Сэм Уортингтон, Одейя Раш, Эми Ландекер, Вероника Эчеги, Аллен Лич, Мартин Компстон, Катя Бокор, Дин Джаггер III, Найджел Блэк, Филип Гаскойн

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 90 мин

Бюджет: $17 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 5,09

Киллер-одиночка Лукас должен был убить молодую женщину Эллу. После того, как он не смог заставить себя нажать на курок, вся его жизнь переворачивается, превращаясь в замысловатую игру в кошки-мышки. Бывший убийца и его несостоявшаяся жертва теперь отмечены смертью и вынуждены объединиться в непростой союз. Непрестанно преследуемые по всей Европе, они живут одной надеждой — разоблачить виновных в жестоком убийстве семьи Эллы и привлечь их к ответственности.