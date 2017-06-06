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Время псов

Время псов

Страна:
Германия, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.06.2017
 
Режиссер:
Джонатан Мостоу
  
Актеры:
Сэм Уортингтон, Одейя Раш, Эми Ландекер, Вероника Эчеги, Аллен Лич, Мартин Компстон, Катя Бокор, Дин Джаггер III, Найджел Блэк, Филип Гаскойн
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
90 мин
  
Бюджет:
$17 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,09
          
 

Киллер-одиночка Лукас должен был убить молодую женщину Эллу. После того, как он не смог заставить себя нажать на курок, вся его жизнь переворачивается, превращаясь в замысловатую игру в кошки-мышки. Бывший убийца и его несостоявшаяся жертва теперь отмечены смертью и вынуждены объединиться в непростой союз. Непрестанно преследуемые по всей Европе, они живут одной надеждой — разоблачить виновных в жестоком убийстве семьи Эллы и привлечь их к ответственности.

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