Впервые в Туле — цирковое шоу «Инди Ра» легендарной династии Корниловых.

В постановке примет участие лауреат множества престижных премий и конкурсов дрессировщик в четвертом поколении Андрей Дементьев-Корнилов.

«Инди Ра» — это несколько огромных фур специального оборудования и необычных декораций, более 85 животных разных видов (верблюды, пумы, львы и пантеры, собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи, лошади и, конечно же, слоны), авторская музыка, шикарные костюмы (тренер проекта «Танцы» на ТНТ), режиссер и продюсер — народная артистка России Таисия Корнилова и директор шоу «Инди Ра» Андрей Дементьев-Корнилов.

Волшебная сказка пропитана атмосферой загадочной Индии. Интригующий сюжет захватывающей истории рассказывает сон девочки с прекрасным именем Индира, которая попадает в чарующий мир дикой природы и экзотических животных, встречает сказочных персонажей древних Легенд и непременно отправляется в таинственное приключение!

Кастинг в шоу прошли успешные, профессиональные и востребованные артисты мирового цирка — жонглеры и дрессировщики, эквилибристы и воздушные гимнасты, акробаты и клоуны (весь вечер на манеже — комический дуэт «Пушкин Brothers» в исполнении клоунов Евгения Майхровского и Евгения Минина). Все артисты — призеры международных фестивалей и обладатели самых высоких наград.

Публику ждет встреча с героями легендарного аттракциона «На слонах вокруг света» династии Корниловых — единственный коллектив в мире, где на манеж одновременно выходит четыре индийских слона.

Грация этих животных поражает воображение — слонихи Ранго, Герда, Претти и Марго с легкостью строят пирамиду, ползают и танцуют, балансируют на шаре, играют на музыкальных инструментах, жонглируют и крутят хула-хупы. Некоторые трюки занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Рекомендуем бронировать билеты заранее!