В Туле выступит лауреат международного конкурса, органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, преподаватель Мадридской королевской консерватории Даниэль Сальвадор.

Даниэль Сальвадор родился в г. Самора в Испании. Свое музыкальное образование он начал с обучения игре на фортепиано, продолжившегося в Саламанка с профессором Х. Брагадо, под руководством которого он стал лауреатом национального конкурса фортепианной музыки «Эрардо Диего». Обучение игре на органе Даниэль начал в музыкальном училище Саламанка с преподавателем Р. Дельгадо, которое продолжилось уже в Мадридской королевской консерватории, куда он поступил сразу на две специальности: орган (профессор М. дель Барко) и музыковедение (профессор И. Фернандес де ла Куэста). Во время обучения он стал лауреатом международного конкурса JM International среди органистов.

Работа Даниэля Сальвадора как церковного органиста началась с юных лет в храме Марии — Помощницы христиан, а затем, перед поступлением в консерваторию, продолжилась в кафедральном соборе г. Самора. Как концертирующий органист музыкант выступал на лучших органных площадках страны — это кафедральные соборы таких городов, как Мадрид, Толедо, Леон, Куэнка, Мурсия, монастырь Гвадалупе, королевский монастырь Эскориал, Испанская королевская академия искусств и «Auditorio nacional» в Мадриде и других европейских городах — Париже, Антверпене, Риме, Риге и др. Даниэль Сальвадор постоянно сотрудничает с камерным оркестром «Villa de Madrid» и камерным барочным ансамблем «Stylus Cubicularis», с которым записал несколько дисков испанской барочной музыки. С 2010 по 2012 гг. — член совета Мадридской королевской консерватории. В настоящее время Даниэль Сальвадор служит органистом папской базилики св. Михаила — храма Апостольской нунциатуры в Испании.

Даниэль Сальвадор известен также как композитор. Бóльшая часть его произведений носит религиозный характер. В их числе «Иконы Господа нашего Иисуса Христа» — цикл симфонических поэм для оркестра, хора и органа. Его нерелигиозные произведения также получили высокую оценку. Среди них можно особо выделить произведения для органа «Планеты» и «Санта Компанья», которые были выбраны для исполнения на Международном фестивале современной музыки «CoMa'13». Музыка Даниэля Сальвадора звучит в нескольких документальных фильмах и в испанском короткометражном фильме «Черный ангел».

Кругом научных интересов Даниэля Сальвадора, как музыковеда, является фольклорная музыка северо-запада Испании и ее влияние на старинную испанскую музыку. Немало сил музыкант уделяет и педагогической деятельности. В течение многих лет он преподавал в музыкальной школе «Mater Salvatoris» игру на органе, историю музыки, анализ и полифонию. С 2014 г. Даниэль Сальвадор — приглашенный преподаватель кафедры композиции в Мадридской королевской консерватории.

В программе: Х. Кабанильес, С. А. де Эредия, Ф. К. де Араухо, А. де Кабесон,

А. Мартин-и-Коль, Я. Свелинк, Х. де Торрес, А. Солер.

Цикл органных концертов в тульском католическом храме св. Петра и Павла проводится при поддержке международного благотворительного фонда «Искусство добра».

Цена билета: 400 Р.