Tula Look — проект, призванный популяризовать бренды и символы города Тулы. В его основе авторские рисунки, украшающие одежду и аксессуары, которые рассказывают о нашем городе, его истории, прославленных мастерах и многом другом. Tula Look — для влюбленных в Тулу.

Впервые проект был представлен в июне 2016 года на первом дизайн-маркете «Конфетти» и вызвал интерес у туляков. В Выставочном зале его будет представлять автор Юлия Санникова. На встрече состоится презентация новой модели футболки-конструктора. А некоторые счастливчики смогут стать её обладателями!

Стоимость участия: детский билет — 60 Р, взрослый билет — 130 Р.