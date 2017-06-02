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Анна Каренина. История Вронского

Анна Каренина. История Вронского

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.06.2017
 
Режиссер:
Карен Шахназаров
  
Актеры:
Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл Гребенщиков, Макар Михалкин, Татьяна Лютаева, Иван Колесников, Анастасия Макеева, София Сун, Дмитрий Гусев, Виктория Исакова
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
138 мин
  

 

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин все же идет к Вронскому и задает вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

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