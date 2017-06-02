Анна Каренина. История Вронского
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 08.06.2017
Режиссер:
Карен Шахназаров
Актеры:
Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл Гребенщиков, Макар Михалкин, Татьяна Лютаева, Иван Колесников, Анастасия Макеева, София Сун, Дмитрий Гусев, Виктория Исакова
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
138 мин
1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин все же идет к Вронскому и задает вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.
Сегодня
|10:30
|Киносити
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|17:50
|Алмаз Синема
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:35
|Киносити
Завтра
|10:30
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
10 июня, суббота
|10:30
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
11 июня, воскресенье
|10:30
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
12 июня, понедельник
|10:30
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Алмаз Синема
|17:50
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
13 июня, вторник
|10:30
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
14 июня, среда
|10:30
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
17:50
|Киносити
|
10:30
15:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
19:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
17:50
|Киносити
|
10:30
15:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
16:20
10 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
17:50
|Киносити
|
10:30
15:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
16:20
11 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
17:50
|Киносити
|
10:30
15:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
16:20
12 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
17:50
17:50
|Киносити
|
10:30
15:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
16:20
13 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
17:50
|Киносити
|
10:30
15:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
16:20
14 июня, среда
|Алмаз Синема
|
17:50
|Киносити
|
10:30
15:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
16:20