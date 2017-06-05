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Его собачье дело

Его собачье дело

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.06.2017
 
Режиссер:
Марк Каллен, Робб Каллен
  
Актеры:
Джейсон Момоа, Фамке Янссен, Брюс Уиллис, Элизабет Рем, Джон Гудман, Ана Флавия Гавлак, Адам Голдберг, Кэл Пенн, Томас Миддлдитч, Вуд Харрис
  
Жанр:
комедия, боевик
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

 

Действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе. Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги.

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