Кино XXI век: Манифесто

«Кино XXI век» — это цикл киновечеров, посвященных современному кино. В рамках проекта вы узнаете чуть больше про современных режиссеров, сможете обсудить новости кино, посмотреть современные авторские фильмы. Автор и ведущий проекта — Антон Хозяшев. Вход — билет в кино.

В «ДКЖ кино» будет показан немецко-австралийский драматический фильм «Манифесто» режиссёра Джулиана Роузфельдта. Это первый полнометражный фильм режиссера. Показ состоится в рамках проекта Тульского историко-архитектурного музея «Кино XXI век». Проект создан специально для ценителей синематографа как искусства. «Кино XXI век» — это не только хорошее кино, но и возможность познакомиться с единомышленниками, приятно и с пользой провести вечер с друзьями.

о фильме

«Манифесто» является экскурсией в историю искусства XX века. В фильме можно будет увидеть Малевича и Джармуша, Кандинского и Годара, а их знаменитые манифесты произнесут 13 современных женщин. Вернисаж, похороны, семейный ужин, мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка являются сценой для 13-ти воодушевляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.

Кейт Бланшетт сыграла в фильме 13 различных образов.