Дни Франкофонии. Жизнь Кабачка

Страна: Швейцария, Франция, 2016

Премьера: в РФ 07.04.2017

Режиссер: Клод Барра

Актеры:

Жанр: мультфильм

Продолжительноcть: 66 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,32

Кабачок — не овощ, как может показаться на первый взгляд. Кабачок — отважный маленький мальчик, попавший в детский приют после потери своей матери. Казалось, что вся жизнь пройдет под знаком одиночества и враждебности, но новый дом позволит обрести настоящих друзей, у каждого из которых — своя невероятная история. Режиссер фильм Клод Барра учился не только иллюстрации и кинематографическим искусствам, но и стал дипломированным специалистом по антропологии. Умение почувствовать своего героя пригодилось ему в создании «Жизни Кабачка». Неунывающие герои фильма настолько завораживают зрителя и заставляют погрузиться в хоровод чистых детских эмоций, что картина была выдвинута от Швейцарии на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».