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Дни Франкофонии. Жизнь Кабачка

Дни Франкофонии. Жизнь Кабачка

Страна:
Швейцария, Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 07.04.2017
 
Режиссер:
Клод Барра
  
Актеры:
 
  
Жанр:
мультфильм
  
Продолжительноcть:
66 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,32
          
 

 

Кабачок — не овощ, как может показаться на первый взгляд. Кабачок — отважный маленький мальчик, попавший в детский приют после потери своей матери. Казалось, что вся жизнь пройдет под знаком одиночества и враждебности, но новый дом позволит обрести настоящих друзей, у каждого из которых — своя невероятная история. Режиссер фильм Клод Барра учился не только иллюстрации и кинематографическим искусствам, но и стал дипломированным специалистом по антропологии. Умение почувствовать своего героя пригодилось ему в создании «Жизни Кабачка». Неунывающие герои фильма настолько завораживают зрителя и заставляют погрузиться в хоровод чистых детских эмоций, что картина была выдвинута от Швейцарии на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

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