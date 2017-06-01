Мумия
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 08.06.2017
Режиссер:
Алекс Куртцман
Актеры:
Том Круз, София Бутелла, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Джейсон Мэттьюсон
Жанр:
фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
105 мин
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день — и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву.
Сегодня
Завтра
10 июня, суббота
11 июня, воскресенье
12 июня, понедельник
13 июня, вторник
14 июня, среда
15 июня, четверг
|00:10
|Киносити
|00:35
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:10
3D 15:15
3D 19:40
3D 21:45
|Алмаз Синема
|
10:30
12:00
3D 14:10
16:20
3D 18:30
3D 20:40
22:50
|ДКЖкино
|
3D 10:25
3D 13:35
3D 19:30
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
3D 13:45
14:50
15:20
3D 15:55
17:10
3D 18:05
19:30
3D 20:15
21:20
21:50
23:30
|Октябрь
|
3D 09:00
12:20
3D 14:10
3D 16:20
19:45
3D 21:00
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
12:05
16:05
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
3D 11:50
12:40
13:15
3D 14:10
15:00
3D 15:50
3D 16:30
17:20
18:15
3D 18:50
19:40
3D 20:40
21:15
22:00
3D 22:50
23:40
|Синема Стар
|
10:10
3D 13:30
15:20
3D 19:00
20:30
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:10
3D 15:15
3D 19:40
3D 21:45
|Алмаз Синема
|
10:30
12:00
3D 14:10
16:20
3D 18:30
3D 20:40
22:50
|ДКЖкино
|
3D 10:25
3D 13:35
3D 19:30
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
3D 13:45
14:50
15:20
3D 15:55
17:10
3D 18:05
19:30
3D 20:15
21:20
21:50
23:30
00:10
|Октябрь
|
3D 09:00
12:20
3D 14:10
3D 16:20
19:45
3D 21:00
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
12:05
16:05
20:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
3D 11:50
12:40
13:15
3D 14:10
15:00
3D 15:50
3D 16:30
17:20
18:15
3D 18:50
19:40
3D 20:40
21:15
22:00
3D 22:50
23:40
00:20
3D 00:55
|Синема Стар
|
10:10
3D 13:30
15:20
3D 19:00
20:30
3D 00:10
10 июня, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:10
3D 15:15
3D 19:40
3D 21:45
|Алмаз Синема
|
10:30
12:00
3D 14:10
16:20
3D 18:30
3D 20:40
22:50
|ДКЖкино
|
3D 10:00
3D 13:10
3D 19:30
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
3D 13:45
14:50
15:20
3D 15:55
17:10
3D 18:05
19:30
3D 20:15
21:20
21:50
23:30
00:10
01:45
|Октябрь
|
3D 09:15
13:35
15:45
3D 16:40
3D 18:50
3D 21:00
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
12:05
16:05
20:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
3D 11:50
12:40
13:15
3D 14:10
15:00
3D 15:50
3D 16:30
17:20
18:15
3D 18:50
19:40
3D 20:40
21:15
22:00
3D 22:50
23:40
00:20
3D 00:55
|Синема Стар
|
10:10
3D 13:30
15:20
3D 19:00
20:30
3D 00:10
11 июня, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:10
3D 15:15
3D 19:40
3D 21:45
|Алмаз Синема
|
10:30
12:00
3D 14:10
16:20
3D 18:30
3D 20:40
22:50
|ДКЖкино
|
3D 10:25
3D 13:35
3D 19:30
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
3D 13:45
14:50
15:20
3D 15:55
17:10
3D 18:05
19:30
3D 20:15
21:20
21:50
23:30
00:10
01:45
|Октябрь
|
3D 09:15
13:35
15:45
3D 16:40
3D 18:50
3D 21:00
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
12:05
16:05
20:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
3D 11:50
12:40
13:15
3D 14:10
15:00
3D 15:50
3D 16:30
17:20
18:15
3D 18:50
19:40
3D 20:40
21:15
22:00
3D 22:50
23:40
00:20
3D 00:55
|Синема Стар
|
10:10
3D 13:30
15:20
3D 19:00
20:30
3D 00:10
12 июня, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:10
3D 15:15
3D 19:40
3D 21:45
|Алмаз Синема
|
10:30
10:30
12:00
12:00
3D 14:10
3D 14:10
16:20
16:20
3D 18:30
3D 18:30
3D 20:40
3D 20:40
22:50
22:50
|ДКЖкино
|
3D 10:25
3D 13:35
3D 19:30
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
3D 13:45
14:50
15:20
3D 15:55
17:10
3D 18:05
19:30
3D 20:15
21:20
21:50
23:30
00:10
01:45
|Октябрь
|
3D 09:15
13:35
15:45
3D 16:40
3D 18:50
3D 21:00
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
12:05
16:05
20:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
3D 11:50
12:40
13:15
3D 14:10
15:00
3D 15:50
3D 16:30
17:20
18:15
3D 18:50
19:40
3D 20:40
21:15
22:00
3D 22:50
23:40
00:20
|Синема Стар
|
10:10
3D 13:30
15:20
3D 19:00
20:30
3D 00:10
13 июня, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:10
3D 15:15
3D 19:40
3D 21:45
|Алмаз Синема
|
10:30
12:00
3D 14:10
16:20
3D 18:30
3D 20:40
22:50
|ДКЖкино
|
3D 10:25
3D 13:35
3D 19:30
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
3D 13:45
14:50
15:20
3D 15:55
17:10
3D 18:05
19:30
3D 20:15
21:20
21:50
23:30
00:10
|Октябрь
|
3D 09:00
12:20
3D 14:10
3D 16:20
19:45
3D 21:00
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
12:05
16:05
20:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
3D 11:50
12:40
13:15
3D 14:10
15:00
3D 15:50
3D 16:30
17:20
18:15
3D 18:50
19:40
3D 20:40
21:15
22:00
3D 22:50
23:40
|Синема Стар
|
10:10
3D 13:30
15:20
3D 19:00
20:30
14 июня, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:10
3D 15:15
3D 19:40
3D 21:45
|Алмаз Синема
|
10:30
12:00
3D 14:10
16:20
3D 18:30
3D 20:40
22:50
|ДКЖкино
|
3D 10:00
3D 13:05
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
3D 13:45
14:50
15:20
3D 15:55
17:10
3D 18:05
19:30
3D 20:15
21:20
21:50
23:30
00:10
|Октябрь
|
3D 09:00
12:20
3D 14:10
3D 16:20
19:45
3D 21:00
3D 23:10
|Победа (Новомосковск)
|
12:05
16:05
20:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
3D 11:50
12:40
13:15
3D 14:10
15:00
3D 15:50
3D 16:30
17:20
18:15
3D 18:50
19:40
3D 20:40
21:15
22:00
3D 22:50
23:40
|Синема Стар
|
3D 13:00
15:00
3D 18:10
20:10
3D 23:20
15 июня, четверг
|Киносити
|
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
00:35