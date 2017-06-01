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Мумия

Мумия

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.06.2017
 
Режиссер:
Алекс Куртцман
  
Актеры:
Том Круз, София Бутелла, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Джейсон Мэттьюсон
  
Жанр:
фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

 

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день — и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву.

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Сегодня
09:00 3D Октябрь
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D ДКЖкино
10:30 Алмаз Синема
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Алмаз Синема
12:05 Победа (Новомосковск)
12:20 Октябрь
12:30 Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Азот (Новомосковск)
13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Синема Стар
13:35 3D ДКЖкино
13:45 3D Киносити
14:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Алмаз Синема
14:10 3D Октябрь
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Азот (Новомосковск)
15:20 Синема Стар
15:20 Киносити
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Киносити
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 Алмаз Синема
16:20 3D Октябрь
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Киносити
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Алмаз Синема
18:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Азот (Новомосковск)
19:45 Октябрь
20:15 3D Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Синема Стар
20:40 3D Алмаз Синема
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Октябрь
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:45 3D Азот (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Алмаз Синема
23:10 3D Октябрь
23:30 Киносити
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 3D Октябрь
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D ДКЖкино
10:30 Алмаз Синема
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Алмаз Синема
12:05 Победа (Новомосковск)
12:20 Октябрь
12:30 Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Азот (Новомосковск)
13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Синема Стар
13:35 3D ДКЖкино
13:45 3D Киносити
14:10 3D Октябрь
14:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Азот (Новомосковск)
15:20 Синема Стар
15:20 Киносити
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Киносити
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 3D Октябрь
16:20 Алмаз Синема
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Киносити
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Алмаз Синема
18:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
19:40 3D Азот (Новомосковск)
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Октябрь
20:15 3D Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Синема Стар
20:40 3D Алмаз Синема
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Октябрь
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:45 3D Азот (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Алмаз Синема
23:10 3D Октябрь
23:30 Киносити
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 3D Синема Стар
00:10 Киносити
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35 Победа (Новомосковск)
00:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июня, суббота
09:15 3D Октябрь
10:00 3D ДКЖкино
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Алмаз Синема
12:05 Победа (Новомосковск)
12:30 Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Азот (Новомосковск)
13:10 3D ДКЖкино
13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Синема Стар
13:35 Октябрь
13:45 3D Киносити
14:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Азот (Новомосковск)
15:20 Синема Стар
15:20 Киносити
15:45 Октябрь
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Киносити
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 Алмаз Синема
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 3D Октябрь
17:10 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Киносити
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Алмаз Синема
18:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
19:40 3D Азот (Новомосковск)
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Синема Стар
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 3D Алмаз Синема
21:00 3D Октябрь
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:45 3D Азот (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Алмаз Синема
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 3D Октябрь
23:30 Киносити
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:10 3D Синема Стар
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35 Победа (Новомосковск)
00:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:45 Киносити
11 июня, воскресенье
09:15 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D ДКЖкино
10:30 Алмаз Синема
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Алмаз Синема
12:05 Победа (Новомосковск)
12:30 Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Азот (Новомосковск)
13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Синема Стар
13:35 Октябрь
13:35 3D ДКЖкино
13:45 3D Киносити
14:10 3D Алмаз Синема
14:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Азот (Новомосковск)
15:20 Синема Стар
15:20 Киносити
15:45 Октябрь
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Киносити
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 Алмаз Синема
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 3D Октябрь
17:10 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Киносити
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Алмаз Синема
18:50 3D Октябрь
18:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
19:40 3D Азот (Новомосковск)
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Синема Стар
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 3D Алмаз Синема
21:00 3D Октябрь
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:45 3D Азот (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Алмаз Синема
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 3D Октябрь
23:30 Киносити
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:10 3D Синема Стар
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35 Победа (Новомосковск)
00:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:45 Киносити
12 июня, понедельник
09:15 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D ДКЖкино
10:30 Алмаз Синема
10:30 Алмаз Синема
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Алмаз Синема
12:00 Алмаз Синема
12:05 Победа (Новомосковск)
12:30 Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Азот (Новомосковск)
13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Синема Стар
13:35 Октябрь
13:35 3D ДКЖкино
13:45 3D Киносити
14:10 3D Алмаз Синема
14:10 3D Алмаз Синема
14:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Азот (Новомосковск)
15:20 Синема Стар
15:20 Киносити
15:45 Октябрь
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Киносити
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 Алмаз Синема
16:20 Алмаз Синема
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 3D Октябрь
17:10 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Киносити
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Алмаз Синема
18:30 3D Алмаз Синема
18:50 3D Октябрь
18:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
19:40 3D Азот (Новомосковск)
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Синема Стар
20:40 3D Алмаз Синема
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 3D Алмаз Синема
21:00 3D Октябрь
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:45 3D Азот (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Алмаз Синема
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Алмаз Синема
23:10 3D Октябрь
23:30 Киносити
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:10 3D Синема Стар
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35 Победа (Новомосковск)
01:45 Киносити
13 июня, вторник
09:00 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D ДКЖкино
10:30 Алмаз Синема
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Алмаз Синема
12:05 Победа (Новомосковск)
12:20 Октябрь
12:30 Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Азот (Новомосковск)
13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Синема Стар
13:35 3D ДКЖкино
13:45 3D Киносити
14:10 3D Алмаз Синема
14:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Октябрь
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Азот (Новомосковск)
15:20 Киносити
15:20 Синема Стар
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Киносити
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 Алмаз Синема
16:20 3D Октябрь
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Киносити
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Алмаз Синема
18:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D ДКЖкино
19:30 Киносити
19:40 3D Азот (Новомосковск)
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Октябрь
20:15 3D Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Синема Стар
20:40 3D Алмаз Синема
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Октябрь
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:45 3D Азот (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Алмаз Синема
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 3D Октябрь
23:30 Киносити
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:35 Победа (Новомосковск)
14 июня, среда
09:00 3D Октябрь
10:00 3D ДКЖкино
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Алмаз Синема
12:05 Победа (Новомосковск)
12:20 Октябрь
12:30 Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 3D Синема Стар
13:05 3D ДКЖкино
13:10 3D Азот (Новомосковск)
13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Киносити
14:10 3D Октябрь
14:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 Синема Стар
15:15 3D Азот (Новомосковск)
15:20 Киносити
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Киносити
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 3D Октябрь
16:20 Алмаз Синема
16:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 3D Киносити
18:10 3D Синема Стар
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Алмаз Синема
18:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:40 3D Азот (Новомосковск)
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Октябрь
20:10 Синема Стар
20:15 3D Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:40 3D Алмаз Синема
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Октябрь
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:45 3D Азот (Новомосковск)
21:50 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Алмаз Синема
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 3D Октябрь
23:20 3D Синема Стар
23:30 Киносити
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:35 Победа (Новомосковск)
15 июня, четверг
00:10 Киносити
00:35 Победа (Новомосковск)
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