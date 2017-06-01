Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 08.06.2017

Режиссер: Алекс Куртцман

Актеры: Том Круз, София Бутелла, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Джейсон Мэттьюсон

Жанр: фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 105 мин

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день — и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву.