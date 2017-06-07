Модная свадьба: от девичника и платья невесты до ресторана, торта и фейерверка

Myslo узнал у экспертов в свадебной индустрии, как сделать праздник незабываемым.

Подготовка к свадьбе – дело далеко не одного дня. Продумать надо все до мелочей, чтобы торжество оставило исключительно приятные эмоции. Подобрать ведущего, банкетный зал, угощение для гостей и не забыть в этой кутерьме о девичнике и мальчишнике о финальном аккорде свадебной церемонии – фейерверке.

Свадебный ведущий Артём Иванов

Яркий, веселый и душевный праздник — идеальная формула для любого торжества!

Успех мероприятия и его эмоциональная окраска не зависят от количества разыгранных конкурсов, проведенных интерактивов и соблюденных традиций. Гораздо ценнее – уделить внимание семейным историям и интересным событиям из жизни молодоженов и гостей.

– При первой встрече с молодоженами мы знакомимся и разговариваем на разные темы, находим общие интересы и, как только понимаем, что подходим друг другу, начинается процесс подготовки. Я высылаю молодоженам несколько файлов для заполнения, они же служат подсказками и помощниками в подготовке к празднику, прошу рассказать как можно больше о себе и своих родственниках, друзьях: какие-то интересные моменты из детства, как познакомились, где отдыхали... Собираю как можно больше информации о них самих и о членах семьи, приглашенных. И только после этого начинаю работу над сценарием, – рассказывает Артем Иванов.

Нет шаблонным свадьбам – это главное правило, которого придерживается Артем.

Исключительно индивидуальные сценарии, составленные персонально для конкретной пары. Отдельные моменты торжества оговариваются заранее. Однако окончательный вариант – это сюрприз, и держится он в секрете.



– У меня был случай, когда за несколько недель до свадьбы я позвонил молодоженам и попросил их принести на торжество шарфы футбольных болельщиков. Они не знали зачем, но просьбу выполнили. Приготовил для них интересный интерактив, связанный с их увлечениями: привез экран, приставку Sony Playstation и устроил футбольное дерби «Спартак» – «Локомотив» между женихом и невестой – они были ярыми болельщиками этих клубов. Для них это стало приятной неожиданностью. Гости с неподдельным интересом участвовали в этом процессе! – рассказывает Артем.



Всего за год Артем прошел путь от начинающего ведущего, готового вести небольшие мероприятия в своем родном городе, до яркого профессионала, востребованного по всей стране.

– До того как стать ведущим, я уже состоялся как бизнесмен. Но в определенный момент понял, что готов реализовать себя в чем-то новом, чем-то, что приносило бы не просто стабильный доход, но и удовольствие. Свадебный ведущий – это мое увлечение, хобби, благодаря которому я с улыбкой и радостью встречаю каждое утро, даже если вчера поздно ночью отвел мероприятие на 150 человек (смеется). Конечно, чтобы добиться определенного результата, необходимо много и усердно работать. Профессия ведущего предполагает постоянное личностное развитие: я начал с занятий по риторике, проходил профильное обучение, посещал мастер-классы, но, что самое главное, я не собираюсь прекращать.

Как выбрать хорошего свадебного ведущего? На этот вопрос Артем ответил не задумываясь:

– Это становится понятно уже на первой встрече. Ведущий должен располагать к себе, на время подготовки к свадьбе он буквально обязан стать лучшим другом будущих супругов. Только в этом случае праздник будет удачным. Надо смотреть на то, как он разговаривает, одевается, есть ли у него вкус, искренне ли он заинтересован в том, что делает.

Ведущий – это прежде всего профессионал. Главное – слушать и слышать, чего хотят жених и невеста, и воплотить эти желания в свадебном сценарии так, чтобы этот день оставил самые лучшие воспоминания.

Ведущий Артем Иванов

телефон: 8-910-947-44-74

Караоке-бар «Великий Гэтсби»

Хотите уйти от стандартов и отпраздновать главное событие своей жизни в компании близких друзей и родственников в красивом зале с качественным звуком, профессиональным светом и сценой для выступления артистов?

Для вас истинный знаток незабываемых вечеринок – караоке-бар «Великий Гэтсби».

Комфортное количество посадочных мест в каждом из двух залов караоке-бара «Великий Гэтсби» – тридцать, но если гостей больше, то есть фуршетный вариант оформления на 40-50 человек или можно арендовать сразу два зала.

Гости смогут потанцевать под выступление кавер-группы или спеть свои любимые песни в караоке.

При необходимости помогут с оформлением зала, подбором ведущего и шоу-программы, сориентируют по фотографам и видеооператорам, чтобы это торжество запомнилось и молодоженам, и гостям.

Кухня классическая – европейская, но при желании можно внести коррективы и разнообразить меню оригинальными блюдами. При заказе от 1500 рублей на человека можно немного сэкономить и принести алкоголь и фрукты с собой.

Караоке-бар «Великий Гэтсби»

ООО «Иберия-Инвест»

ул. Тургеневская, 9/ул. Советская, 70 (напротив «Гостиного двора»)

телефон: 31-24-74

vk.com/gatsbybar71

Кондитерская студия Banoffi

Без торта не обходится ни одна свадьба. Но торт – это не просто очередное десертное блюдо, это сюрприз для гостей.

Поэтому к выбору дизайна и его начинки нужно подойти особенно тщательно.

Кондитерская студия Banoffi – это нестандартный подход к традиционному угощению. Здесь вы не найдете ни одного торта, изготовленного по шаблонам.

К каждому заказу подходят индивидуально с учетом вкусовых предпочтений, особенностей переносимости продуктов и дизайнерского решения при оформлении всей свадьбы.

Торт – это традиция, но современные тенденции давно расширили представление о десертах.

Сейчас на пике моды – кенди-бары с капкейками, эклерами, тарталетками и макарунами. Бесконечное разнообразие видов и вкусов вы можете найти в кондитерской студии Banoffi.

Не экономить на качестве, отдавать предпочтение эксклюзиву, а не обыденности – этих принципов всегда придерживается кондитерская студия Banoffi. Качество, эстетика и вкус – вот главные ее преимущества. Попробуйте, и убедитесь в этом сами!

Кондитерская студия Banoffi

Телефон: 8-953-184-53-20,

8-915-781-50-63

E-mail: info@banoffi.com

www.banoffi.com

instagram.com/banoffi_tula

ok.ru/banoffi

vk.com/banoffi_tula_71

Harat's Pub

Весёлый мальчишник и девичник – это отличная возможность немного расслабиться перед свадьбой и прекрасный повод собрать самых близких и отрывных друзей в последние дни холостой жизни.

Хотите отметить девичник или мальчишник в нестандартной обстановке?

Тогда вам в Harat's Pub. Здесь всегда исключительно живая музыка самых разных направлений.

Что такое вечеринка в Harat's? Это яркий, запоминающийся праздник, который точно не пройдет по устаревшим шаблонам прощания с холостяцкой жизнью.

Просторное помещение позволяет не задумываться над количеством друзей, которых вы приглашаете на этот вечер.

Прекрасная европейская кухня, быстрое обслуживание и отсутствие обязательного депозита.

Яркое музыкальное сопровождение добавит перчинки в этот вечер безудержного веселья.

Harat's Pub

ООО «Царь зверей»

Красноармейский пр., 19

Телефон: 52-50-25

https://vk.com/haratstula

Загородный комплекс «Петушки»

Хочется на время свадьбы забыть про шум машин и городскую суету? Что может быть романтичней свадьбы на природе?

Загородный комплекс «Петушки», расположенный в поселке Высокое на территории Пролетарского округа, готов распахнуть свои двери для молодоженов и их гостей.

Чудесная солнечная погода или прохлада зимнего дня, свежий воздух и живописные окрестности привнесут изюминку в главное событие жизни.

Для проведения оригинальной свадебной фотосессии в распоряжении молодоженов уютная территория самого комплекса, также в двух шагах березовая роща и пруд. Здесь же можно провести и выездную церемонию бракосочетания.

К вашим услугам все атрибуты для достойной свадьбы: услужливый персонал, прекрасный сервис и доступные цены.

«Петушки» – это прекрасное место для проведения свадебного торжества.

При необходимости менеджеры помогут с организацией банкета, шоу-программы, подбором живой музыки и ведущих – гостям и молодоженам останется только наслаждаться праздником.

На выбор три банкетных зала: два летних и один всесезонный. В них можно принять от 30 до 150 гостей.

После окончания торжества и гости, и молодожены могут остановиться в деревянных уютных домиках, рядом с которыми имеются мангалы.

Ресторан загородного комплекса «Петушки» предлагает богатый выбор блюд, приготовленных из самых свежих и качественных продуктов. Руководствуясь индивидуальным подходом, при желании можно разработать специальное банкетное меню с учетом гастрономических пристрастий гостей, начиная от традиционных легких закусок и заканчивая авторскими блюдами. Алкогольные напитки при необходимости можно привезти с собой.

Загородный комплекс «Петушки»

Тульская область, поселок Высокое

Телефон: +7 (920) 776-51-16

Почта: info@petushki-tula.ru

www.petushki-tula.ru

instagram.com/petushkitula

Студия одежды «Золотой песок»

Свадебное платье – это первое, о чем задумывается будущая невеста. Пышное облако, соблазнительная «русалка», греческая богиня... Как выбрать свое платье из великого многообразия вариантов? По-настоящему эксклюзивный свадебный наряд помогут подобрать в студии одежды «Золотой песок».

Студия одежды «Золотой песок» – это современная студия брендовой одежды, в которой продаются невероятно красивые наряды, представленные в единственном экземпляре. Коллекция шикарных платьев разработана молодыми дизайнерами из Москвы Машей и Леной Лебедевыми для элегантных и уверенных в себе модниц.

Наряды сочетают в себе эксклюзивность и практичность. Все платья шьют в ограниченном количестве, что делает их ещё более уникальными, а ваш образ – изящным и не неповторимым.

Студия одежды «Золотой песок» предлагает невестам большой выбор свадебных нарядов по доступной цене.

Демократичная ценовая политика прекрасно сочетается с качеством и эксклюзивностью нарядов. Стоимость варьируется от 4 до 25 тысяч рублей, при этом модельный ряд свадебных нарядов поражает бесконечным многообразием: платья длинные, короткие, миди, костюмчики, юбки, блузы... Студия одежды «Золотой песок» легко объединяет уникальность моделей с приятной ценой.

Нежное и романтичное или аристократичное и благородное – все наряды «Золотого песка» сочетают в себе простоту, элегантность и подчеркивают исключительную обворожительность невесты.

«Золотой песок» знает, что каждая невеста неповторима. Платья в пол шьются с запасом по длине, чтобы была возможность укоротить их самостоятельно и так, как нравится: только спереди, чтобы оставался красивый шлейф, или по щиколотку, чтобы приоткрыть красивые туфельки. Тут уже только ваш полет фантазии!

Практически ко всем платьям и изделиям шьют кушаки, которые подчеркивают талию, а также делают силуэт более женственным.

В студии одежды «Золотой песок» к выбору платья подходят с особым трепетом.

Консультанты-имиджмейкеры помогут определиться с фасоном и посоветуют, чем грамотно дополнить свадебный образ.

В любом наряде от «Золотого песка» вы будете выглядеть женственно и неповторимо.

Белый наряд идеально подчеркнет нежность невесты. При этом не меньшую популярность в последнее время приобретают свадебные образы других оттенков: молочный, айвори, песочный, цвет шампанского, кремовый, бледно-розовый и бледно-голубой. Какой цвет подойдет именно вам, подскажут имиджмейкеры студии одежды «Золотой песок».

Наряд для торжества в студии одежды «Золотой песок» найдет не только невеста. В наличие большой выбор платьев и для ее подружек, в одном цвете и едином стиле.

При студии одежды «Золотой песок» работает ателье, в котором можно тут же скорректировать длину платья или посадить его по фигурке.

Здесь же можно заказать платье по индивидуальному эскизу.

Студия одежды «Золотой песок»

Тула, проспект Ленина, 84-а.

+7 (4872) 331-530

+7-910-700-61-62 (WhatsApp, Viber)

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«Русский фейерверк»

Яркий финальный аккорд практически любой свадьбы – праздничный фейерверк. Качественное, профессиональное шоу добавит колорита и сделает ваше торжество незабываемым.

В специализированных магазинах можно купить готовые фейерверки, но если речь идет о таком ответственном событии, как свадьба, то лучше пригласить профессионального пиротехника. Только с его помощью удастся сделать сложный, красивый и динамичный салют.

Профессионал действует по определенной программе, составленной с заказчиком и учитывающий множество нюансов: особенности площадки, где проходит торжество, количество гостей, их месторасположение и многое другое. Например, если гостей много, от наземных конструкций лучше отказаться, чтобы не обижать тех, кто окажется во втором ряду и не сможет в полной мере насладиться огненной феерией.

Программа «классического» фейерверка, как правило, начинается с наземных фигур либо огненных надписей. Продолжает представление парковый салют, он же – «стена огня», удивляя гостей сменой формы и цвета. Завершают шоу высотные залпы, если позволяет площадка.

Фейерверк должен «распускаться», переходя от одной части к другой, нарастать в высоту, набирая динамику.

Возможно проведение фейерверка и в закрытом помещении. Например, при подаче на стол свадебный торт можно украсить огненными фонтанами.

Еще одно новшество, которое стремительно набирает популярность, – дневные фейерверки. Это фонтаны цветного дыма, различающиеся интенсивностью и временем работы. Цветовая гамма – полная радуга. Их же можно использовать и в качестве напольного украшения входа в ресторан молодоженов.

Магазин «Русский фейерверк»

Тула, ул. Луначарского, 35.

Тел. 47-08-50.

www.orf.ru

vk.com/rftula