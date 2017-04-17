10 июня в Богородицке в городском саду впервые пройдет международный фестиваль вязания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Организаторы Всероссийского фестиваля «Вяжем вместе» представят всем желающим вязаную выставку. На площадке мероприятия будут организованы тематические фотозоны. Жители города смогут принять участие в конкурсах, флешмобах и хендмейд-ярмарке.

В концертной программе запланировано выступление женской pop-rock-группы. Организаторы подчеркивают, что фестиваль будет интересен не только вязальщицам и рукодельницам.

На мероприятии можно будет научиться вязать шарфы, поиграть в игры и запечатлеть себя в фотозонах.