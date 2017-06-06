Частота: Алина Матюхина

«Частота» — серия препати вечеринок, в рамках которых известные медийные личности нашего города в непринужденной компании близких по духу людей на летней веранде ресторана «Ворота солнца» будут делиться с вами своими музыкальными коллекциями, собранными с большой любовью к жизни и позитивным летним вибрациям.

На этот раз свой день рождения отметит Алина Матюхина — пиар-менеджер.

Бронь столиков по телефонам 35−18−62, 8−910−940−05−05.