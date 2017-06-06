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Частота: Алина Матюхина

Частота: Алина Матюхина

«Частота» — серия препати вечеринок, в рамках которых известные медийные личности нашего города в непринужденной компании близких по духу людей на летней веранде ресторана «Ворота солнца» будут делиться с вами своими музыкальными коллекциями, собранными с большой любовью к жизни и позитивным летним вибрациям.

На этот раз свой день рождения отметит Алина Матюхина — пиар-менеджер.

Бронь столиков по телефонам 35−18−62, 8−910−940−05−05.

Где и когда?
Ворота солнца, клуб
Тула, проспект Ленина, 107
9 июня 2017, пятница
19:00
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