Частота: Алина Матюхина
«Частота» — серия препати вечеринок, в рамках которых известные медийные личности нашего города в непринужденной компании близких по духу людей на летней веранде ресторана «Ворота солнца» будут делиться с вами своими музыкальными коллекциями, собранными с большой любовью к жизни и позитивным летним вибрациям.
На этот раз свой день рождения отметит Алина Матюхина — пиар-менеджер.
Бронь столиков по телефонам 35−18−62, 8−910−940−05−05.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 107
9 июня 2017, пятница
19:00