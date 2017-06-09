Отдыхаем и празднуем в ресторане на летней веранде
Обзор Myslo тульских ресторанов и кафе, которые приглашают к себе этим летом на открытую веранду.
Лето в этом году задержалось, но холода обязательно уступят теплу, и можно будет проводить вечера и выходные отдыхая в любимых ресторанах, расположившись на веранде. Мы расскажем о некоторых тульских заведениях, которые уже готовы к встрече долгожданного тепла и открыли летние веранды.
Респект, ресторан
Ресторан «Респект» встречает гостей в старинном особняке и на подворье, расположенном в самом сердце нашего города. Шикарный летний двор с одной из самых больших веранд в Туле станет достойным вариантом отдыха, особенно для тех, кто не успевает в насыщенном ритме жизни уехать за город.
Всего несколько шагов от шумных центральных улиц, и вы окажетесь на уютной и красивой летней веранде ресторана «Респект».
Во дворе ресторана свободно размещается до 200 гостей. Вы можете выбрать для своего вечера отдельный домик на веранде, чтобы спокойно насладиться едой и общением, или выбрать столик по душе на открытом пространстве.
Ну а если вам хочется расположиться в помещении ресторана, с праздничным банкетом или просто в компании друзей, здесь вам предложат банкетный зал на 150 человек, мужской зал с особым интерьером, созданным специально для душевного отдыха в мужской компании, или столик в главном зале ресторана.
В «Респекте» каждый гость найдёт для себя приятное место.
В меню ресторана вас ждёт несравненная грузинская кухня с ароматными и нежными хачапури в дровяной печи, сочным шашлыком, а также богатый выбор европейских блюд. Отменная винная карта понравится даже самым требовательным ценителям.
Этим летом гостей ресторана будет радовать живая музыка и развлекательная программа.
Здесь для вас выступают одни из лучших вокальных исполнителей Тулы.
С понедельника по пятницу «Респект» приглашает к себе на деловые обеды с 12.00 до 16.00. Вы можете заказать полный обед за 320 рублей или выбрать только часть блюд на сумму от 170 рублей.
Ресторан «Респект» работает для вас ежедневно с 12.00 до 01.00. В пятницу, субботу и праздничные дни здесь можно отдыхать до 03.00.
Добро пожаловать в «Респект» за уютным и вкусным отдыхом и солнечным настроением!
Тула, улица Советская, 5
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MaMa MiA, городское кафе & пиццерия
Городское кафе MaMa MiA приглашает всех туляков к себе этой весной и летом на большую веранду, чтобы насладиться вкусной разнообразной пиццей и множеством других блюд на свежем воздухе.
Большая открытая веранда в MaMa MiA расположена на 3-м этаже кафе на Красноармейском проспекте. А на первом этаже работает ещё и терраса, на которой также можно расположиться жарким летним днём или вечером.
Приходите сюда отдыхать и наслаждаться вкусной едой с друзьями, коллегами или всей семьёй в выходной!
Вас порадует светлый и лёгкий интерьер, в окружении которого так приятно выпить чашечку кофе или чая, вкусно пообедать или провести замечательный ужин, заказав любимые блюда и напитки.
В меню представлено множество охлаждающих лимонадов и освежающих коктейлей, которые подарят вам прохладу в жаркие дни.
Этим летом гости кафе смогут оценить новое гриль-меню с разнообразным выбором шашлыков.
В кафе работает открытый гриль-бар, который порадует вас ароматными блюдами с аппетитной
поджаристой корочкой.
Каждую пятницу и субботу в MaMa MiA на Красноармейском проспекте гостей будет радовать живая музыка и DJ.
Для юных гостей в этом кафе создан целый мир, наполненный красками и развлечениями! Вы можете отдыхать на открытой веранде, а ваши дети в это время будут играть на 3-м этаже в открытом детском городке с большим разнообразием электронных панелей и другими яркими и весёлыми играми и мультиками.
Кроме кафе на Красноармейском проспекте в Туле работает ещё два филиала MaMa MiA. В них вы также можете отведать вкусную горячую пиццу и различные варианты итальянской тонкой пиццы и коно пиццы («пицца в стаканчике»).
На десерт сладкоежки могут заказать в MaMa MiA домашнее мороженое собственного производства.
MaMa MiA ждёт вас к себе
этой весной и летом!
Тула, Красноармейский проспект, 17-а – летняя веранда
Тула, улица Октябрьская, 16
Тула, улица Демонстрации, 1-а
8 (4872) 555-888 – единая справочная служба
«Правда», гастрономический паб
Небольшая летняя веранда гастрономического паба «Правда» создана в стилистике городского дворика, украшенного так модными в этом сезоне ретро-гирляндами. Раздвижная стена из деревянных панелей защищает от пыли и шума с Красноармейского проспекта, а пышные растения и цветы по бокам веранды создают уют и полное ощущение отдыха в городе.
На веранде «Правды» несколько столов со стульями для компаний из 4-8 гостей, а также два стола с диванами и мягкими подушками на крыльце у самого входа в паб.
Интересно, что посадочные места здесь устроили и на ступеньках, как это бывает в европейских городах, – как отличный вариант, чтобы просто посидеть с бокалом на свежем воздухе.
Пабу «Правда» уже чуть больше года, и это излюбленное место отдыха молодых и активных туляков. В «Правде» представлены лучшие образцы крафта из России и Европы, в меню – мясо с гриля, пивные закуски, паста, пицца и обширный раздел стрит-фуда – бургеры, сэндвичи, хот-доги, кесадилья, карривурст.
Кстати, бургеры «Правды», по мнению многих, чуть ли не лучшие в городе. Совсем недавно здесь запустилось летнее меню, где помимо вкусной еды эксклюзивно представлена широкая линейка натуральных британских лимонадов Fentimans.
Тула, Красноармейский проспект, 10.
Резерв столов: 8 (4872) 71-71-22
Время работы:
вс.-чт.: 12.00-00.00
пт.-сб.: 12.00-03.00
«Берендей», загородный ресторан
В загородном ресторане «Берендей» лето чувствуется как нельзя лучше. Обширная территория с уютным ландшафтным дизайном, лес вокруг, цветы и пение птиц.
Можно ужинать за столиками на свежем воздухе, отдыхать в гамаках или выбрать любой из восьми тематических домиков, декорированных подлинными предметами старины. В главном зале «Берендея» – панорамные окна, так что и здесь можно любоваться природой.
С 10 июня по пятницам и субботам на летней сцене ресторана будут выступать артисты и диджеи, а по воскресеньям днем здесь проводятся детские шоу с веселыми аниматорами.
Акцент в меню «Берендея» сделан на блюда, приготовленные на открытом мангале – люля-кебабы из баранины, говядины и птицы, стейки, козленок, утка, перепела.
Совсем недавно шеф-повар представил летнее меню, где соседствуют как простые, сытные блюда из фермерских продуктов, например петух в вине, так и настоящие деликатесы – камчатский краб, мидии с лемонграссом и нежнейший тунец розовой прожарки.
192-й км шоссе Москва-Крым, Мыза.
Схема проезда
Резерв столов: 8 (920) 761-27-57
Время работы:
вс.-чт.: 12.00-01.00
пт.-сб.: 12.00-03.00
«Петрушка», летняя терраса
Это сезонный проект ресторана «Петр Петрович», открытый с мая по сентябрь в одном из красивейших и популярных мест Тулы – в ЦПКиО им. Белоусова.
«Петрушка» – просторная терраса лаконичного скандинавского дизайна с уютно расположенными столами в тени деревьев и стойкой-«американкой» с прекрасным видом на парк.
В меню «Петрушки» – собственные сорта из пивоварни «Петр Петрович», закуски, легкие салаты, мясо и рыба, приготовленные на углях, окрошка и превосходные сэндвичи из пышного лаваша гриль.
Кстати, как жарится мясо, гости могут увидеть сами, – кухня с зоной гриль здесь открытая. За счет расположения в парке и интересного меню «Петрушка» претендует стать главным летним местом сезона-2017.
Тула, ЦПКиО им. Белоусова (центральная аллея, рядом с зоной аттракционов)
Время работы:
пн.-пт.: 15.00-23.00
сб.-вс.: 12.00-23.00