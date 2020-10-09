Выходные в Туле: 9-11 октября

10 октября в тульском рок-клубе M2 выступит группа Sky Fashion. Группа, именовавшая себя «проектом», долгое время считалась исключительно студийной.
Летом 2018 года команда начала активную концертную деятельность по России. Их музыка отсылает слушателей к мелодичным образцам раннего арт-рока, тонко смешанными с классическими образцами electro-pop 80-90-х годов (A-ha, Pet Shop Boys).
Когда: 10-31 октября, 10.30. Где: Центр приема гостей Тульской области. Стоимость: от 1660 руб.
Вы увидите: кремль, Кремлевский сад, площадь Ленина, памятник прянику, главную артерию города – пр. Ленина, пл. Победы, тульскую «тёщу», памятники и мемориалы города, улочки с деревянным зодчеством и многое другое.
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Когда: 11 октября, воскресенье, 09.00. Где: ДК АК «Туламашзавод». Стоимость: 350 рублей.
11 октября в ДК АК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский фестиваль театрального мастерства Solo Star 2020.
Сольные участники и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет будут соревноваться во всех жанрах хореографии. Зрители увидят зажигательные номера в номинациях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми-классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, чирлидинг, степ, латина-шоу.
Когда: 11 октября, воскресенье, 18.00. Где: Тульская областная филармония. Стоимость: от 1100 рублей.
11 октября народный артист России Игорь Бутман вместе со своим квинтетом и Тульский филармонический симфонический оркестр исполнят музыку легендарного музыканта-провидца – Дейва Брубека.
В этом году музыкальный мир отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося джазового музыканта Дейва Брубека (1920-2012) – пианиста и композитора, одного из гигантов мирового джаза. И хотя Брубек считается одним из создателей стиля cool jazz, в творчестве он всегда шел своим собственным путем.
Где: Центр приема гостей Тульской области. Стоимость: от 650 рублей.
10 октября Центр приема гостей Тульской области приглашает на пешеходную обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением стен и башен Тульской крепости.
Совершите увлекательное путешествие по территории древнего посада, Кремлевскому скверу, Казанской набережной, прогуляйтесь по старой купеческой Пятницкой улице, узнайте последние городские новости позапрошлого столетия. Далее вы побываете в Ивановской и Никитской башне, пройдете по боевому ходу и насладитесь видами города с высоты
Когда: 10-11 октября, суббота-воскресенье, с 10.00.
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.
Где: Тульский камерный драматический театр. Стоимость: от 650 р.
11 октября в Тульском камерном краматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир
иллюзий? В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, всё происходящее – сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева.
Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным
дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва.
Центральное место в выставке занимает раздел «Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.
17-летний Бен приезжает на каникулы к отцу в приморский городок. Однажды молодая пара из соседнего дома приводит с собой после лесной прогулки древнее зло. Бен и его подруга Мэлори быстро замечают, что с соседями, а потом и во всем городке, начало твориться нечто странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир адские полчища.
Пороро и его лучшие друзья отправятся в настоящее пиратское приключение — на поиски легендарных сокровищ. Клад спрятан на таинственном острове, полном опасностей, плотоядных растений, потайных сооружений и секретных комнат. Маленьким пиратам предстоит разгадать загадки Острова сокровищ, о котором ходит множество легенд.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!