Выходные в Туле: 9-11 октября

10 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».

Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не

изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если

разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в

рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.