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Выходные в Туле: 9-11 октября

Выходные в Туле: 9-11 октября

В программе выходных: закрытие мотосезона, вечеринки, концерты, выставки, путешествие на «Куликово поле» и спектакли!

Вечер встречи выпускников тульских клубов

Когда: 9-10 октября, пятница-суббота, 23.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб. 

Вечер встречи выпускников тульских клубов

9 и 10 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок.

Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение и бесплатная раздача алкоголя до полуночи!

 

Sky Fashion

Когда: 10 октября, суббота, 19.00.
Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: 300 руб.

Sky Fashion

10 октября в тульском рок-клубе M2 выступит группа Sky Fashion. Группа, именовавшая себя «проектом», долгое время считалась исключительно студийной.
 
Летом 2018 года команда начала активную концертную деятельность по России. Их музыка отсылает слушателей к мелодичным образцам раннего арт-рока, тонко смешанными с классическими образцами electro-pop 80-90-х годов (A-ha, Pet Shop Boys).
 

MegaloMania Acoustic

Когда: 10 октября, суббота, 20.00.
Где: КЦ «Типография».
Вход: 600 руб.

MegaloMania Acoustic

10 октября в культурном центре «Типография» состоится концерт акустического дуэта MegaloMania Acoustic.
 
Музыканты предлагают взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, отлично знакомая вам по репертуару MTV тех лет.
 

Закрытие мотосезона

Когда: 10 октября, суббота, 14.00.
Где: площадь Ленина.

MegaloMania Acoustic

10 октября в Туле – закрытие мотосезона. В 14.00 на площади Ленина стартует мотопробег. Участники проедут по маршруту: пр. Ленина — ул. Рязанская — парк «Патриот».
 

Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 9-11 октября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 
Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям. 
 

«Тулица» — «Ленинградка»

Когда: 11 октября, воскресенье, 17.00.
Где: манеж стадиона «Арсенал».
 
«Тулица» — «Ленинградка»
 

11 октября в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Билеты на матч 6-го тура СУПЕРЛИГИ PARIMATCH можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке!

 

Тула – пряничный край

Когда: 10-31 октября, 10.30.
Где: Центр приема гостей Тульской области.
Стоимость: от 1660 руб.

Тула – пряничный край

Вы увидите: кремль, Кремлевский сад, площадь Ленина, памятник прянику, главную артерию города – пр. Ленина, пл. Победы, тульскую «тёщу», памятники и мемориалы города, улочки с деревянным зодчеством и многое другое.
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
 

Solo Star 2020

Когда: 11 октября, воскресенье, 09.00.
Где: ДК АК «Туламашзавод».
Стоимость: 350 рублей.

Solo Star 2020

11 октября в ДК АК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский фестиваль театрального мастерства Solo Star 2020.
 
Сольные участники и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет будут соревноваться во всех жанрах хореографии. Зрители увидят зажигательные номера в номинациях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми-классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, чирлидинг, степ, латина-шоу.
 
 

Квинтет Игоря Бутмана и Тульский филармонический симфонический оркестр

Когда: 11 октября, воскресенье, 18.00.
Где: Тульская областная филармония.
Стоимость: от 1100 рублей.

Квинтет Игоря Бутмана и Тульский филармонический симфонический оркестр

11 октября народный артист России Игорь Бутман вместе со своим квинтетом и Тульский филармонический симфонический оркестр исполнят музыку легендарного музыканта-провидца – Дейва Брубека.
 
В этом году музыкальный мир отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося джазового музыканта Дейва Брубека (1920-2012) – пианиста и композитора, одного из гигантов мирового джаза. И хотя Брубек считается одним из создателей стиля cool jazz, в творчестве он всегда шел своим собственным путем. 
 

Кремль с высоты веков

Когда: 10 октября, суббота, 14.30.

Где: Центр приема гостей Тульской области.
Стоимость: от 650 рублей.

Кремль с высоты веков

10 октября Центр приема гостей Тульской области приглашает на пешеходную обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением стен и башен Тульской крепости. 
 
Совершите увлекательное путешествие по территории древнего посада, Кремлевскому скверу, Казанской набережной, прогуляйтесь по старой купеческой Пятницкой улице, узнайте последние городские новости позапрошлого столетия. Далее вы побываете в Ивановской и Никитской башне, пройдете по боевому ходу и насладитесь видами города с высоты
 

Москва – Петушки

Когда: 10 октября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

Москва – Петушки

10 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».
 
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не
изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если
разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в
рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 10-11 октября, суббота-воскресенье, с 10.00.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.
 

Киноклуб в «Типографии»

Когда: 11 октября, воскресенье, 18.00.

Где: КЦ «Типография».

Киноклуб в «Типографии»

11 октября в «Типографии» пройдет встреча киноклуба. Темой встречи станет Бернардо Бертолуччи.

Уже давно не было монорежиссерских встреч, поэтому на следующем заседании киноклуба поговорим об итальянском кинематографе в лице Бернандо Бертолуччи.
 
Выбираем фильм и смотрим на языке оригинала с субтитрами!
 

Белые ночи

Когда: 27 сентября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 650 р.

Белые ночи

11 октября в Тульском камерном краматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
 
Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир
иллюзий? В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, всё происходящее – сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Когда: 1 сентября — 15 октября

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева.
Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным
дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва.
 
Центральное место в выставке занимает раздел «Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
 
Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.
 

Визуальное путешествие по кремлям России

Когда: 29 августа — 30 октября, с 10.00 до 18.00.

Где: Тульский областной краеведческий музей.

 
Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на вернисаж выставки тульской художницы Наталии Воробьевой «Кремли России».
 
Основная идея цикла возникла у автора после поездки по Золотому
кольцу в 2009 году. Цель выставки — рассказать и показать многообразие
крепостей, от самых маленьких, таких как Зарайский, до кремлей-гигантов.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Первая ведьма

17-летний Бен приезжает на каникулы к отцу в приморский городок. Однажды молодая пара из соседнего дома приводит с собой после лесной прогулки древнее зло. Бен и его подруга Мэлори быстро замечают, что с соседями, а потом и во всем городке, начало твориться нечто странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир адские полчища.

 

Пингвиненок Пороро: Пираты Острова сокровищ

Пороро и его лучшие друзья отправятся в настоящее пиратское приключение — на поиски легендарных сокровищ. Клад спрятан на таинственном острове, полном опасностей, плотоядных растений, потайных сооружений и секретных комнат. Маленьким пиратам предстоит разгадать загадки Острова сокровищ, о котором ходит множество легенд.

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:56 0
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