Квинтет Игоря Бутмана и Тульский филармонический симфонический оркестр

11 октября народный артист России Игорь Бутман вместе со своим квинтетом и Тульский филармонический симфонический оркестр исполнят музыку легендарного музыканта-провидца - Дейва Брубека.

В этом году музыкальный мир отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося джазового музыканта Дэйва Брубека (1920-2012) – пианиста и композитора, одного из гигантов мирового джаза. И, хотя Брубек считается одним из создателей стиля «cool jazz», в творчестве он всегда шел своим собственным путем.

В конце 40-х годов ХХ века Дейв Брубек, который получил академическое музыкальное образование, учился у Дариуса Мийо и сам называл себя «играющим на фортепиано композитором», начал выступления со своими первыми джазовыми ансамблями. В те годы многие сочли его музыку «чем угодно, только не джазом»: он сочетал джазовую ритмику и гармонии с изощренными композиторскими приемами, сложнейшими по тем временам нечётными размерами ( например, 11/4 или 9/8) и необычными как для джаза, так и для камерной музыки, звучаниями. Но именно это и сформировало его фирменный, интеллектуальный и изысканный стиль, который вскоре получил признание: Дейв Брубек стал первым белым джазменом, чей портрет в 1954 году украсил обложку журнала Time, самого авторитетного американского еженедельного издания XX века.

В становлении и успехе музыканта решающую роль сыграл Квартет Дейва Брубека – ансамбль, с которым он проработал многие годы. Именно с ним Дейв записал в 1959 году композицию «Take Five» (в размере 5/4) , ставшую его визитной карточкой. Она вошла в самый популярный альбом квартета «Time Out» и установила своеобразный рекорд: впервые в истории пластинка с записью инструментальной джазовой музыки была распродана в количестве 1 000 000 экземпляров.

Музыкальная карьера Дейва Брубека длилась более шести десятилетий, в течение которых джаз и «классика» всё время шли рука об руку: кроме музыки для джаз-ансамбля с симфоническим оркестром, он создал несколько крупномасштабных академических сочинений: два балета, мюзикл, ораторию, четыре кантаты, мессу а также большое количество пьес для фортепиано.

Дважды – в 1987 и 1997 годах - музыкант выступал в России. Дейв Брубек хорошо знал русскую классику и на концертах для русской публики охотно цитировал в своих импровизациях Рахманинова, Глазунова и Бородина. На одном из таких выступлений в 1987 году и состоялось знакомство прославленного мэтра мирового джаза и молодого российского саксофониста Игоря Бутмана.

«Мы познакомились на творческой встрече в Союзе композиторов, играли блюз, и Брубек пожал мне руку, обнял, – рассказывает Игорь Бутман «Известиям». – Потом, в 1987 году, я приехал в Америку и позвонил ему. У него был концерт в Бостоне, и он сказал, чтобы я обязательно взял с собой саксофон. Инструмента у меня с собой не было, я пошел в музыкальный магазин и сказал: «Меня пригласил на концерт Дэйв Брубек, не могли бы вы дать мне в аренду саксофон?» В итоге мне дали один из лучших инструментов, и мы играли вместе. Потом мы неоднократно встречались, переписывались. Он дал мне рекомендацию, благодаря которой я получил стипендию в знаменитом Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. В нем не было ничего звездного, все было просто и по-доброму».

В наши дни сбывается пророчество Брубека о неизбежном слиянии джаза и современной симфонической музыки. Как отмечают джазовые критики, с конца 70-х годов прошлого века редко кто из крупных фигур джаза сохранял верность чисто джазовым направлениям, переходя на «сопредельную территорию» академических традиций, а в репертуаре симфонических оркестров всё чаще появляются джазовые сочинения.

В программе, посвящённой юбилею Дейва Брубека, народный артист России Игорь БУТМАН (саксофон), вместе со своим квинтетом и Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава ЛАВРИКА вместе будут исполнять музыку легендарного музыканта-провидца - ведь именно так, visionary musician, именует Дейва Брубека его официальный юбилейный логотип.